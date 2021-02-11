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被美國「卡脖子」 中國科技業力拚自給自足

中國新聞組／北京11日電
儘管各界不看好中國的造「芯」運動，仍有分析認為中國有機會在未來提高於全球半導體產業的市占率。（取材自新京報）
儘管各界不看好中國的造「芯」運動，仍有分析認為中國有機會在未來提高於全球半導體產業的市占率。（取材自新京報）

「芯片無法自主」一直是中國發展成為科技強國的痛處，去年被美國帶頭「卡脖子」後，不少人認為中國的科技產業就快要被「掐死」了。不過有分析認為，中國在部分入門檻較低的技術上仍有機會突破，甚至今年還有望提升在全球的市占率。

中國的芯片自主率只有三成，去年在美國祭出多項針對中國的芯片禁令後，缺「芯」情況更雪上加霜。為提高自主率，中國將「科技自立自強」納入「十四五」計畫中，並鼓勵各地造「芯」，但據報導有多項計畫成了爛尾。

就在各界不看好中國的造「芯」運動之際，天下雜誌報導，摩根史坦利去年底提出一份名為「中國如何重塑（Rewiring）全球半導體產業」的研究報告預測，中國力拚「自給自足」會進入「從量到質產生改變」的新階段，這將重塑全球半導體產業面貌。報告並預估，2025年時，中國廠商在全球半導體產業市占，可望由目前4至5%提升至9%。

報導引述摩根史坦利產業分析師詹家鴻說，近期雖有許多中國半導體出現爛尾，不等於中國半導體自主化做不起來，若「十四五」的分階段規畫落實，他預估，中國五年內會先加強設計端如IC、DRAM的市占，到了2025年，設計芯片銷售額將從2019年180億美元(約1156億人民幣)增長到480億美元，可滿足40%的在地需求，再約十年後才能看到最關鍵的芯片製造和設備端獲得突破。

詹家鴻說，「這類半導體次產業一旦學會技術、能把規模做大、價格壓低，市占率就能快速攀升，因此中國能取得充分的增長空間」。

摩根史坦利也預測，在進入門檻較低的記憶體（DRAM／NAND）、功率離散元件、射頻（RF）元件、類比IC領域，中國都能逐漸獲得突破，帶動半導體產業自給自足。例如，報導指出，中國重點扶植的廠商長江存儲在2015年就和美國飛索半導體（Spansion）簽署3D NAND技術授權，預期2021年就有機會衝擊市場。

至於如何解決被美國「卡脖子」的問題，詹家鴻認為這視美國的控制力度而定，中國科技自主化有可能因此「緩慢進行」。摩根史坦利也預期，未來五至十年，中國在半導體設備和芯片設計EDA（電子設計自動化）和IP，仍須仰賴美國技術。

瑞銀全球研究部中國策略主管劉鳴鏑則預測，在中國政府專案加持下，DRAM與NAND Flash將成為2021年成長最具動能的半導體次產業。

中國 美國 摩根史坦利

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