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美國重啟冷戰遏制中國？鄭永年：一點可能性都沒有

中國新聞組／北京2日電
香港中文大學（深圳）人文社科學院代院長鄭永年。（取材自澎湃新聞）
香港中文大學（深圳）人文社科學院代院長鄭永年。（取材自澎湃新聞）

拜登政府上台，美國是否會重啟冷戰同盟遏制中國？香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年教授認為「一點可能性都沒有」。鄭永年表示，即便美國繼續對中國採取封鎖策略，中國仍應在一些領域繼續實行單邊開放；只要中國繼續開放，中美就不可能脫鉤。

環球網引述新加坡聯合早報報導，鄭永年昨日在「拜登時代國際關係及政治經濟展望」線上研討會上表示，美國總統拜登很難改變川普留下的對華政策，但美國若想重啟美蘇冷戰時期的同盟機制對付中國，一點可能性都沒有。鄭永年研判，日本和德國在川普「退群」後都爭取在外交上變得更加獨立。因此，美國很難回到美蘇冷戰時期那樣，要利用共同盟友對付中國。

鄭永年表示，未來世界的格局很大程度上取決於中國如何應對美國，而中國完全有條件通過單邊開放避免冷戰。戰狼外交對中國沒有好處；反之，中國開放的潛力和巨大市場才是其強項。在一些領域，就算美國封鎖中國，中國還是會保持開放。只要美國還是資本主義，只要中國還是開放，兩個經濟體之間就不會完全脫鉤。

鄭永年認為，中國和歐美下個階段的競爭不再是技術競爭，而是規則和標準的競爭。中國若要強大起來，就須統一國內的規則標準，「如果做好，中國下一步的發展將是飛躍式的」。他說目前中國各個地區的貿易規則不統一，令歐盟國家有機會一一破解。若中國內部規則標準能統一，往後便能把中國的規則標準國際化，成為國際標準。

鄭永年建議，隨著拜登政府接班，中國不應太著急改變中美關係，先冷靜觀察一段時間後再找對策，「中美關係下一階段比較冷卻，對哪個國家都有好處。中美關係不會熱起來了，中美像中國加入世界貿易組織後的那種互動熱度，那個時代已經過去。」

中國 美國 拜登

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