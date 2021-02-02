喊話拜登 楊潔篪：中國14億人的民族感情是碰不得的

美國「美中關係全國委員會（NCUSCR）」日前預告楊潔篪2月1日將應邀發表視訊談話。（取自NCUSCR官網臉書）

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪1日表示，期盼美國 總統拜登就職後，推動中美關係重回可預期、建設性軌道，創造和平共贏的大國相處模式；希望美方落實美中三聯合公報承諾，信守「一個中國 原則」，尊重中方在台灣問題上的立場與關切。

楊潔篪表示，美方應停止插手香港、西藏與新疆等涉及中國主權和領土完整的問題，停止試圖透過干涉中國的內政來阻撓中方發展，「這些問題關乎中國的核心利益與民族尊嚴，牽動14億中國人的民族感情，是碰不得的，否則最終只會給中美關係與美方自身利益造成嚴重損害。」

在美國總統拜登上任後，中國駐美大使崔天凱與楊潔篪透過視訊，近日分別在美中關係全國委員會發表演說，呼籲中美以合作取代對抗，並稱美國前總統川普政府對中政策是戰略誤判，將中國視為主要戰略競爭者或對手，注定失敗。

楊潔箎提出三點雙方努力方向，包括正確看待中國、恢復正常往來，與妥善處理矛盾歧見。

楊潔篪表示，川普政府對中國採取一系列錯誤政策，源自美方部分人士對中國存在戰略誤判；中國堅持走和平發展的道路，堅持開放戰略，呼籲美方超越大國零和博弈的舊思維。

楊潔篪呼籲中美恢復正常往來，除了兩國駐在對方國家的大使館發揮橋樑作用，兩國的智庫、高等學校、媒體、地方與企業等也應恢復往來，希望拜登政府取消那些滋擾中國在美留學生、限制中國駐美媒體、關閉孔子學院，和打壓中國企業等錯誤政策，搬開阻礙兩國各界交往的絆腳石。

楊潔篪表示，在疫情 當口，中美可以合作的空間更多，在對抗疫情、經濟復甦和氣候變遷等領域，能有很大合作空間；「美方一些政客應立即停止藉由疫情汙名化中國」，為雙方對抗疫情合作營造有利氛圍。

此外，楊潔箎表示，經貿問題不應政治化，「國家安全」的概念不能被濫用，中方歡迎美企登陸投資，雙方應對彼此企業提供公平、開放與非歧視的還性。

美國國務卿布林肯多次表示，中國是美國最大挑戰，但美中仍在氣候變遷等領域有合作空間。

楊潔篪說，中國堅定落實巴黎氣候協定的承諾，中美可就氣候變遷、開發新能源、推動低碳等發展相互合作，保護地球。