藉機增加影響力？美媒：中國利益考量 冷處理緬甸政變

緬甸軍方拘捕領導人翁山蘇姬，外界關注中國反應。圖為2019年中國國家主席習近平在北京會見翁山蘇姬。(中新社資料照片)

緬甸 軍事政變全球矚目。緬甸不只是中國 鄰國，還是「一帶一路」戰略重要國，外界關注中方表態。中國外交部1日僅呼籲各方處理分歧，被指「和稀泥」；分析指出，中國在緬甸利益巨大，中國希望與緬甸的任何政府都保持良好關係，並可望因緬甸政局得勢。另有媒體披露，解放軍1日已向中緬邊境增兵約1.2萬戒備。

據中國外交部官網，中國外交部發言人汪文斌1日在例行記者會上對當前緬甸局勢評論表示，「我們注意到緬甸發生的事情，正在進一步了解情況。中國是緬甸的友好鄰邦，我們希望緬甸各方在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定。」

美國 之音指出，在美國、英國和歐盟等民主國家都對緬甸局勢表示強烈譴責時，中國的態度卻不同：語氣不痛不癢，在靜觀事態發展。

華盛頓智庫「戰略與國際研究中心（CSIS）」東南亞項目資深研究員莫瑞·希伯特（Murray Hiebert）說：「他們意識到國際社會一定會對所發生的一切表示譴責。我想，他們是想這是一個很好的機會，展示中國對緬甸的支持，是緬甸的好朋友。」

希伯特說，中國這麼做也是為了挫敗美國在緬甸推進民主進程的努力。中國自然不希望看到自己的邊境出現一個親美國的民主政府。因為洛興雅危機，緬甸與歐美疏遠。加上這次的政變，希伯特預測，緬甸的將軍們應該會更加願意與中國打交道。

自由亞洲電台報導，另有輿論認為，正是因為過去幾年美國等西方國家對翁山蘇姬批評太多、支持不夠，才給了軍方可乘之機。同時有專家認為，緬甸政變對中國提高影響力提供了機會。

歐巴馬政府時期擔任美國政府駐緬甸外交使團團長（大使級別）的米德偉（Derek Mitchell）認為，緬甸危機可能為中國政府創造機會，「中國與軍政府從來不會有問題…當那裡是軍政府的時候，對與中國競爭的西方國家是不利的，但中國恰好可以填補空白。」

此外，港媒引述中國民運信息中心指出，解放軍增派的官兵，包括裝甲步兵、炮兵、防空兵及空中突擊部隊，而空軍則在中緬邊境的雲南臨清機場，緊急部署八架殲10戰機及一架電子偵察機。南部戰區的緬甸應急部隊，上星期已經離開駐地，前往較接近中緬邊境的地區。

另外，在仰光開設製衣廠的港商李先生表示，緬甸政府早前在洛興雅人事件當中處理不當，引起西方國家不滿。他擔心，軍事政變將觸發新一輪制裁，造成災難後果。「很多工廠會倒閉，很多工人會失業。」

新加坡南洋理工大學國際關係學院副教授李明江認為，緬甸局勢不穩定，令中國難以對緬甸制定長遠策略。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎則表示，軍方接管緬甸政權，之前與中國達成的相關協議恐怕會推倒重來。