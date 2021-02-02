中國「疫苗外交」正式展開 首批助外疫苗送抵巴基斯坦

中國政府向巴基斯坦捐贈的一批新冠病毒疫苗1日運抵伊斯蘭堡，成為中國政府向外國提供的第一批疫苗援助。（新華社）

中國疫苗 外交正式展開！中國政府向巴基斯坦捐贈的一批新冠病毒滅活疫苗，1日運抵巴首都伊斯蘭堡，這是中國政府對外提供的第一批疫苗援助。中國外交部發言人汪文斌表示，除巴基斯坦外，中方還正在向汶萊、尼泊爾、菲律賓等13個發展中國家提供疫苗援助，下一步，還將向其他38個有需要的發展中國家援助疫苗。

香港文匯報報導，一架載有中國新冠疫苗的巴空軍飛機1日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡降落，接回中國贈送的50萬劑國藥集團研發的新冠疫苗。

巴基斯坦外交部長庫雷希1日在努爾汗空軍基地的疫苗交接儀式發表談話。（新華社）

巴基斯坦負責國家衛生事務的總理特別助理、傳染病專家費索．蘇丹隨後發表推文稱：「中國國藥集團的首批疫苗已經到了！感謝中國以及所有促成這一切的人。」他還表示，巴基斯坦約25萬名一線醫療工作者將首先接種疫苗，並向他們的努力致敬。

據此前報導，巴基斯坦藥品管理局在1月18日批准給予國藥新冠疫苗緊急使用授權。1月21日，中國國務委員兼外長王毅應約同巴基斯坦外長庫雷希通電話。王毅表示，中國政府已決定向巴方提供疫苗援助，並積極協調中國企業加快向巴方出口疫苗。

來源：海峽導報

中國外交部發言人汪文斌2月1日在例行記者會上說：「這是中國政府對外提供的第一批疫苗援助，是落實習近平主席關於將疫苗作為全球公共產品重要宣示的一項具體舉措。」

汪文斌指出，中巴是全天候戰略合作夥伴。疫情 發生以來，雙方相互支持、相互幫助。去年，在中國國內抗擊疫情最困難的時刻，巴基斯坦向中方提供了寶貴支持，是首批向中方提供醫療物資捐助的國家之一。中方在國內疫情形勢緩解後，也通過援助醫療防護物資、派遣醫療專家組等多種方式支持巴方抗擊疫情。疫苗是中巴合作抗擊疫情的重要領域。這種合作不僅體現了中巴作為全天候戰略合作夥伴真誠的互幫互助，更體現了兩個發展中國家為推動疫苗作為全球公共產品、提高疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出的共同努力。

汪文斌同時表示，除巴基斯坦外，中方還正在向汶萊、尼泊爾、菲律賓、緬甸、柬埔寨、寮國、斯里蘭卡、蒙古國、巴勒斯坦、白俄羅斯、獅子山共和國、辛巴威、赤道幾內亞等13個發展中國家提供疫苗援助，下一步將向其他38個有需要的發展中國家援助疫苗。「我們還積極參與世界衛生組織『新冠肺炎疫苗實施計畫』，通過實施計畫向發展中國家提供疫苗。」