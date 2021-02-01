鍾南山：東北疫情2月可控 3月會佛奇

中國工程院院士、廣州實驗室主任鍾南山。（取材自羊城晚報）

中國工程院院士、廣州實驗室主任鍾南山 昨天分析新冠疫情 指出，東北地區疫情2月基本可控；他並透露國產疫苗接種迄今快8個月，抗體仍維持在90%的水平，產生抗體至少能維持半年以上。鍾南山並將於3月和美國白宮防疫顧問佛奇視訊會談，「鍾佛會」被視為是拜登上任後，中美合作的「破冰」。

鍾南山昨天在廣州實驗室科技助力基層疫情防控活動上指出，河北、黑龍江、吉林感染的人數遠多於北京新發地，擴散的形勢比較嚴峻，這與天氣冷，有利於病毒傳播有關，但在政府強力干預下，從三級防控提升到二級防控，感染率可降低20%至30%，估計這三個地方疫情在2月就可基本得到控制。

鍾南山並表示，根據蘭州大學開發的新冠疫情預測模型預測，「假如沒有採取嚴格的防控措施，黑龍江2月底將有13萬人感染，河北2月底將有12萬人感染」。

鍾南山談到國產疫苗時表示，「國藥和科興兩款國產新型肺炎疫苗，在國外實驗時都通過了標準，即使是在有最嚴苛標準的國家也不例外」。目前國產疫苗對輕症有75%的保護率，重症保護率更高，接近100%。疫苗注射後，感染為重症的是零，進ICU的是零，死亡的更沒有。

他並說，國產疫苗從開始接種到目前快8個月，產生抗體至少維持半年以上。國產疫苗輕症的副作用反應比例是十萬分之六，「比如打完了之後有點發燒，胳膊有點疼」，重症的副作用反應比例只有百萬分之一，比普通流感疫苗 的百萬分之三幾率還低。「這兩款疫苗在全世界接種了大概2270多萬人次，所以足夠安全了」。

但他也提醒，新冠疫苗注射後，起碼兩到三周後才能產生足夠抗體，也就是說，在注射疫苗和產生抗體的間隙仍有感染風險，要注意個人防護，出門尤其是坐電梯注意戴口罩。他並預測在積極增加疫苗、積極管控的情況下，全球疫情大概在3月以後會開始下降。

另廣州日報報導，鍾南山透露，他將在3月與美國首席免疫專家佛奇進行視訊交流。鍾南山肯定美國總統拜登上台後把抗疫做為頭等要務，美國疫情緩解對美國、對世界、對中美關係都會有比較好的影響，尤其對中美學者的交流，他期待與佛奇對話。鍾南山下周也將與美國哈佛醫學院交換意見。

有分析指出，這場中美首席防疫顧問會談，必將引起高度注目，有望成為美中下一個階段甚至「破冰」的合作重點。