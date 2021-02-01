「政府騙我們說回去很安全」 英男後悔逃離武漢

去年5月，馬特曾接受英媒採訪表示後悔。（央視新聞截圖）

距離武漢 爆發新冠疫情 已經過了一年，而昨天是第一架英國 撤僑專機帶著83名英國人「逃離武漢」滿一周年的日子，有當時機上的英國人受訪指出，如果能回到一年前，他會希望他沒搭上這班撤僑專機。因為英國現在已成為歐洲疫情最嚴重的國家之一，他認為如果留在中國，「會更安全、更自由」。

據觀察者網報導，2020年1月31日，首架英國撤僑專機飛離武漢，這在當時是合理的決定。不過經過一年，武漢已經走出封城陰霾，而英國目前已經有超過10萬人因為新冠病毒喪命。

報導引述BBC昨天刊出的報導指，當時逃離武漢的英國人馬特勞（Matt Raw）表示，目前因為居家避疫令而被困在柴郡郊區一座小房子裡，讓他感慨「要是沒上那架飛機就好了」。

報導指出，馬特勞在去年5月時就曾接受過BBC採訪，當時他得知武漢疫情已經被控制後，已有些後悔，但仍表示「更願意在英國被隔離，英國的鄰居都很友善」。如今，英國正在實施第四級的管控措施、即居家隔離，他比之前更加後悔了。

來源：CGTN

馬特勞的妻子是中國人，原本無法登上撤僑專機，讓他們一度決定留在中國，結果最後英國同意讓配偶也上機。

「英國政府騙了我們。他們說可以把我們帶離武漢，『回到英國，就安全了』。」馬特勞說，「我們要是留在中國，會更安全、更自由。他們處置疫情迅速而高效，且封鎖了城市，這是正確的」。

馬特勞還提到了被歧視的問題。他表示，有許多英國人認為是第一架撤僑包機將新冠病毒帶到英國的，直到今天，還有人在網上指責他。「我們能做的都做了，去年我們只出了一次門」，他說，「有人這麼想，我很心痛」。

「在武漢蝸居是不舒服，但他們的生活已經恢復正常了」，馬特勞說，「現在，我們住在柴郡郊區的一座小房子裡，有一個小魚缸作伴，但我們被困在這裡了。像座監獄一樣」。