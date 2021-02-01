我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

「政府騙我們說回去很安全」 英男後悔逃離武漢

中國新聞組／北京1日電
去年5月，馬特曾接受英媒採訪表示後悔。（央視新聞截圖）
去年5月，馬特曾接受英媒採訪表示後悔。（央視新聞截圖）

距離武漢爆發新冠疫情已經過了一年，而昨天是第一架英國撤僑專機帶著83名英國人「逃離武漢」滿一周年的日子，有當時機上的英國人受訪指出，如果能回到一年前，他會希望他沒搭上這班撤僑專機。因為英國現在已成為歐洲疫情最嚴重的國家之一，他認為如果留在中國，「會更安全、更自由」。

據觀察者網報導，2020年1月31日，首架英國撤僑專機飛離武漢，這在當時是合理的決定。不過經過一年，武漢已經走出封城陰霾，而英國目前已經有超過10萬人因為新冠病毒喪命。

報導引述BBC昨天刊出的報導指，當時逃離武漢的英國人馬特勞（Matt Raw）表示，目前因為居家避疫令而被困在柴郡郊區一座小房子裡，讓他感慨「要是沒上那架飛機就好了」。

報導指出，馬特勞在去年5月時就曾接受過BBC採訪，當時他得知武漢疫情已經被控制後，已有些後悔，但仍表示「更願意在英國被隔離，英國的鄰居都很友善」。如今，英國正在實施第四級的管控措施、即居家隔離，他比之前更加後悔了。

來源：CGTN

馬特勞的妻子是中國人，原本無法登上撤僑專機，讓他們一度決定留在中國，結果最後英國同意讓配偶也上機。

「英國政府騙了我們。他們說可以把我們帶離武漢，『回到英國，就安全了』。」馬特勞說，「我們要是留在中國，會更安全、更自由。他們處置疫情迅速而高效，且封鎖了城市，這是正確的」。

馬特勞還提到了被歧視的問題。他表示，有許多英國人認為是第一架撤僑包機將新冠病毒帶到英國的，直到今天，還有人在網上指責他。「我們能做的都做了，去年我們只出了一次門」，他說，「有人這麼想，我很心痛」。

「在武漢蝸居是不舒服，但他們的生活已經恢復正常了」，馬特勞說，「現在，我們住在柴郡郊區的一座小房子裡，有一個小魚缸作伴，但我們被困在這裡了。像座監獄一樣」。

英國 武漢 疫情

上一則

「你還相信光嗎」學生喊動漫詞…校方懲處 引官媒痛批

下一則

山東奶棗驗出陽性 產品已流入25省

延伸閱讀

改掉本名硬加皇室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤

改掉本名硬加皇室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤
學美國？英擬「安全審查」中學者 估影響數千人

學美國？英擬「安全審查」中學者 估影響數千人
英國疫苗接種率創單日新高 累計近900萬人施打

英國疫苗接種率創單日新高 累計近900萬人施打
世衛小組訪武漢華南海鮮市場 周邊守備森嚴

世衛小組訪武漢華南海鮮市場 周邊守備森嚴

熱門新聞

杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

2021-01-29 10:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居