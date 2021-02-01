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疫苗短缺！德國擬使用中國疫苗

中國新聞組／北京1日電
國藥集團中國生物研發的新冠滅活疫苗。（取材自環球時報）
國藥集團中國生物研發的新冠滅活疫苗。（取材自環球時報）

德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）昨天表示，只要獲得歐盟的批准，德國將會使用中國國藥集團研發的新冠滅活疫苗，以及俄羅斯研發的衛星V新冠疫苗。此外，巴基斯坦空軍昨天派遣專機前往北京運輸第一批50萬份中國新冠疫苗，今天將返回巴基斯坦。

德媒稱，德國總理梅克爾將於在今天與德國16個州的州長舉行會談，以解決疫情持續大流行和疫苗短缺的問題。

環球時報報導，斯潘昨天接受德國媒體「法蘭克福匯報」採訪時表示，不管疫苗是在哪個國家研發生產的，只要它們是安全有效的，就可以幫助應對新冠疫情的大流行；他認為，中國和俄羅斯的新冠病毒疫苗在德國的使用沒有根本性障礙。他也強調，這些疫苗必須獲得歐洲藥品管理局的批准。

德國衛生部長斯潘。（視頻截圖）
德國衛生部長斯潘。（視頻截圖）

報導引述「德國之聲」稱，斯潘的這番表態是在暗示，來自中國和俄羅斯的新冠疫苗可以在歐洲獲批使用，以克服當前的疫苗不足的困境。就在前幾天，斯潘曾對外宣稱德國新冠疫苗短缺的情況有可能會持續到4月。

報導也提到德國媒體指出歐洲國家對中俄疫苗的安全性有疑慮，但環時強調，中國的新冠滅活疫苗研發過程沒有跳過任何一個試驗步驟，且匈牙利在上月29日已成為歐盟第一個批准中俄疫苗使用的國家，俄羅斯也稱可向歐盟提供1億劑疫苗。

德國之音報導。（取材自環球時報）
德國之音報導。（取材自環球時報）

巴基斯坦軍機 載走50萬份中疫苗

另據觀察者網報導，巴基斯坦疫情指揮中心（NCOC）昨天表示，巴空軍一架專機已啟程前往北京，運輸第一批50萬份中國疫苗。巴基斯坦衛生官員表示，中國免費提供的疫苗，將優先給巴國國內40萬名醫務工作者施打。

報導指，巴基斯坦目前已批准英國阿斯特捷利康疫苗、中國滅活疫苗和俄羅斯衛星V疫苗。

來源：海峽導報

疫苗 德國 中國

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