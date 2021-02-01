反擊！小米被列軍企黑名單 怒告美國政府違憲

小米集團證實已對美國國防部和美國財政部提起訴訟。(路透)

小米 集團昨在港交所公告指出，已對美國國防部 和財政部提起訴訟，主張美國國防部與美國財政部將小米列入中國軍方公司的決定中，存在程序不公與事實認定錯誤，要求法院宣告該決定違法違憲並撤銷該決定。

美國前總統川普在卸任前，將小米等九家公司列入具軍方背景的企業黑名單。川普去年11月簽署的行政命令，美國投資人將不得購買黑名單上的股票，且今年11月11日前必須出清持股。小米集團表示，提起訴訟的主因，是希望能維護廣大用戶、合作夥伴及所有股東的權益。

外電指出，包括貝萊德、先鋒、道富都是小米集團的前幾大機構投資人，連晶片大廠高通也是股東，若禁令生效後，都需出清持股，主要供應商也必須與小米停止聯繫。

小米集團公告指出，關於美國國防部於2021年1月14日表示，根據「1999財政年度國防授權法案（NDAA）」第1237條，將小米公司列入相關清單的事件。小米集團已於2021年1月15日發表公告，表示將會採取合適的措施保護公司和股東的利益，並於2021年1月29日，在美國哥倫比亞特區地方法院起訴美國國防部和美國財政部。

小米公司認為，上述兩機構在將小米列入為NDAA認定的「中國軍方公司」的決定中，存在程序不公與事實認定錯誤，為了維護本公司全球用戶、合作夥伴、員工和股東的利益，要求法院宣告該決定違法並撤銷。

小米表示，公司一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品皆用於民用或商用；公司確認並非中國軍方擁有、控制或關聯方，亦非美國NDAA法律下定義的中國軍方公司，公司將採取合適的措施保護公司和股東的利益。

業內人士認為，面對美國政府的無理打壓，小米並沒有坐以待斃，通過法律訴訟的正當手段，與美國政府展開溝通，期待對方以負責任的態度，妥善解決問題。