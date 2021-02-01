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研究報告：中國南海潛艦官兵壓力大 兩成有心理問題

編譯李京倫／北京1日電
解放軍晉級094A型戰略核潛艦在南海演習。（路透資料照片）
解放軍晉級094A型戰略核潛艦在南海演習。（路透資料照片）

南華早報報導，最新研究顯示，由於頻繁巡弋南海，長期身處狹隘空間與人工環境，中國派遣到南海的潛艦官兵中，五分之一有心理健康問題。

上海「海軍軍醫大學」團隊發出「症狀自評量表」(Symptom Checklist-90-R)問卷給511多名解放軍軍人和軍官，結果顯示，回覆者中有108名潛艦官兵(21%)出現某種程度的心理問題。

潛艦水兵在焦慮和被害妄想指標上的得分，也比解放軍所有軍人平均來得高。

這分研究1月發表在美國軍醫學期刊。研究團隊寫道，潛艦水兵「出現心理問題的風險較高，而且比其他軍種有更多嚴重的心理問題」。

研究團隊寫道：「我們推測原因有二，一方面，近年來我國軍隊在南海進行更多演習，潛艦會連續在水下行駛60到90天；另一方面，潛艦環境對身體不友善，水兵不只生活在孤立且持續封閉的環境中，還得睡在過度嘈雜的船艙裡。」

不過，研究也發現年齡在26歲到30歲間的潛艦官兵，以及服役達6至10年的潛艦官兵，出現心理健康問題的機率較低。研究團隊分析，這可能與軍事任務的特性有關。潛艦任務風險高，年輕而健康的身體、豐富的軍旅經驗，較能勝任潛艦任務型態。

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