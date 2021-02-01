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澳洲制中祭新招？啟動湄公河行動 8年內砸3000萬美元

中國新聞組／北京1日電
英國「衛報」報導截圖。(取材自環球網)
英國「衛報」報導截圖。(取材自環球網)

據英媒消息，澳洲為了「建立地區影響力」，計畫啟動打擊湄公河地區犯罪的專門項目。澳智庫專家分析，東南亞地區的地緣政治重要性與日俱增，澳政府此舉是在這一地區制衡中國的措施之一。

「衛報」1月30日報導，澳洲外事與貿易部正在為「湄公-澳洲打擊跨國犯罪項目」招標。該項目旨在幫助柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南在內的湄公河地區國家打擊跨國犯罪，例如毒品、人口販賣、性犯罪、金融犯罪等。

報導指出，該項目將在8年內提供3000萬美元（約合人民幣1.92億元）的資金，項目資金將來自澳洲官方發展援助(ODA)的預算。該項目原定於去年年底啟動，但因為疫情推遲。目前，招標正在進行中。

環球網報導，雖然澳洲外交貿易部發言人聲稱，「澳洲致力於加強與湄公河國家夥伴的合作，加強對跨國犯罪的協同應對」，但澳洲智庫將此舉與中國聯繫起來。洛伊研究所東南亞項目主任本·布蘭德表示，澳洲外交貿易部的行動「是深化與該地區政府和執法機構聯繫的措施之一，這一地區的地緣政治重要性正在與日俱增，且中國正在發揮越來越大的主導作用。」

布蘭德認為，如果澳洲及其合作夥伴，例如美國和日本，想制衡中國，就需要找到更多方法來幫助該地區解決其所面臨的日常問題，例如跨國犯罪。

澳洲 中國 東南亞

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