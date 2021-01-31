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WHO專家組看武漢封城展、禁媒體 中全程監控

中國新聞組／北京31日電
世衛組織專家組成員30日參觀武漢抗疫成就展。（路透）
世衛組織專家組成員30日參觀武漢抗疫成就展。（路透）

世界衛生組織（WHO）專家組29日參訪武漢病毒研究所等地後，30日前往金銀潭醫院考察，並參觀了武漢的抗疫成就宣傳展。中國官方不允許媒體跟隨專家組進入醫院拍攝，國際專家指出，追蹤新冠病毒的過程複雜，需數年才能完成。

WHO專家組昨天收治最初確診病患的武漢金銀潭醫院人員會面。截至目前，外界對世衛專家的詳細調查安排所知不多，媒體無法接近，調查行程也只能由這些專家的個人推文有限度對外透露，而非由中國當局公布。

BBC中文網報導，由於專家組行程不公開，當他們離開酒店時，大量媒體車輛試圖跟隨。

來源：路透

中央社報導，專家之一達斯札克（Peter Daszak）在一則推文中肯定，金銀潭醫院之行是個「和抗疫關鍵時刻第一線醫護人員直接交談的重要機會」。

專家組成員庫普曼斯（Marion Koopmans）在推文中說：「剛從金銀潭醫院訪問回來。這家醫院專門處理傳染病，是武漢最早收治新冠病毒患者的定點醫院。在那裡聽到的事情跟我從我們的ICU醫生聽到的差不多。」

美國之音報導，WHO專家組被中國方面禁止與媒體接觸，也不能隨意跟社區居民交談。有消息說，所有與專家組成員談話的人都是上級指定的，而且都必須按照上級的要求什麼能說，什麼不能說，什麼東西如何說。

報導指，專家組在訪問金銀潭醫院之後還參觀了武漢封城抗疫展覽。去年1月23日武漢實施全面封城，1000多萬居民被禁足在家。封城持續了76天至4月8日開始逐步解除。

真能查真相？WHO：不一定要用首次任務衡量

時隔一年才得以進入武漢，外界質疑專家組是否真的能查到真相？對此，WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）昨天試圖控制外界的期望值，他在瑞士日內瓦的記者會上說，成功與否「不一定要用首次任務是否徹底查明疫源來衡量」。

專家組前天已經參訪了武漢病毒研究所、湖北省中西醫結合醫院、華南海鮮批發市場、武漢市疾病預防控制中心等地。

此外，河北石家莊29日宣布解封，滯留石家莊的河北各地學生也陸續被送回家，邢台市表示，首批滯留石家莊的邢台籍學生接回工作已於昨天完成。而石家莊市「重啟」後，原本冷清的街道也開始恢復往日的繁忙，從外省馳援的醫療團也陸續離開。

武漢 WHO 中國

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