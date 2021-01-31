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烏克蘭制裁航空中企 立陶宛禁中監控設備

中國新聞組／北京31日電

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）29日簽署政令，對北京天驕航空產業投資有限公司（Skyrizon）實施制裁，這家企業試圖控制烏克蘭最大的航空航太公司。而立陶宛也宣布禁用中國同方威視機場安檢設備。

路透報導，美國和中國先前因烏克蘭的馬達西奇公司（Motor Sich）而爭論，美國反對中國投資人收購這家公司。這讓烏克蘭陷入兩難，因為烏克蘭一方面仰賴美國提供最多軍事援助，一方面也尋求與中國建立更深厚的商務關係。

如今烏克蘭對北京天驕實施制裁，包括凍結資產、限制貿易往來等，且不准把資金移出烏克蘭，為期3年，到2024年一月為止。

制裁清單上除了北京天驕相關企業，還有控制北京天驕的北京信威集團。信威集團董事長王靖也在制裁之列。

在美國前總統川普任期之末，華府把北京天驕列入「軍事最終用戶」（MEU）清單，限制美國企業出口貨物給這家有能力發展飛機發動機等軍用品的公司。

美國大使館本月稍早聲明表示，北京天驕在烏克蘭的掠奪性投資和技術收購，具有轉移為中國軍事最終用途的風險，令人無法接受。中國商務部則稱，美國「羅織各種理由藉口」，打壓中國海外企業，敦促華府糾正此前一系列錯誤做法。

中央社報導，立陶宛基於安全疑慮，29日已禁用中國「同方威視技術股份有限公司」製造的機場安全監控設備。

立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）的發言人亞基賴提尼說明，政府指派的一個委員會做出結論，認為同方威視公司「不符國家安全利益」。同方威視先前積極爭取立陶宛機場監控設備的合約。

亞基賴提尼不願詳述，僅說國家機關提供的資料列為機密。

中國駐立陶宛首都維爾紐斯大使館稍晚表示，禁用同方威視設備的決定「明顯出於政治動機」。

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