首飛10周年 殲20將升級「雙座」 世界首見

殲20首飛10周年。(中新社)

30日是解放軍空軍戰機殲20首飛10周年。官方證實殲20列裝部隊，在中航工業集團官方宣傳片中，四架殲20最新改進型「雙座版」特效動畫畫面一閃而過。此為世界首見設計，令軍事迷大感興奮，「這是殲20項目的一個新驚喜」。

北京 青年報旗下政知見報導，中國 航空工業集團是殲20製造商的母公司，中航為慶祝殲20首飛10周年發布宣傳短片，畫面中可見改進型殲20駕駛艙內，前後縱列排布兩個駕駛位，並分別有兩名駕駛員操控戰機。

第五代戰機殲20是一款單座雙發隱身飛機。目前包括美俄等國，世界上還未見雙座版隱身戰機，甚至連相關研製計畫也不曾披露。若宣傳片中所透露的信息證實，殲20的雙座改進型將寫下世界戰機史新的篇章。

軍事評論員宋忠平認為，研製雙座版的殲20或是為了替代空軍現役的非隱身戰鬥轟炸機殲16。

宋忠平表示，殲20和殲16搭配作戰，殲20將敵方防空火力盡數摧毀是一個理想狀態，但實戰中對於非隱身的殲16而言仍然存在一定風險。如果由隱身的戰鬥轟炸機執行相關任務，這種風險就可以規避。

宋忠平分析稱，不論何種任務，其複雜程度都可想而知，要求駕駛員在駕駛、作戰的過程中同時執行其他任務顯然不現實，需要另一個幫手。這也正是雙座版本的應有之義。而且殲20性能先進造價昂貴，沒有必要做成雙座型教練機。

最後，宋忠平對中國空軍在沒有先例的情況下，根據自身發展需要研發改進型戰機大加讚賞。他分析稱，改為雙座戰機是一個很大的改動，甚至可以看成是殲20家族中一個全新的型號，後續要重新做吹風實驗，重新設計航電、飛控系統。