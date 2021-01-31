外媒曝中軍機模擬打擊美航母 印太司令部：不具威脅

美軍的「羅斯福號」航母。（Getty Images)

台灣 國防部日前披露解放軍1月23日派出11架軍機進入台灣西南防空識別區，24日再派出15架軍機進入。消息人士指出，解放軍戰機當時曾模擬打擊位於南中國 海的羅斯福號航母編隊。美軍印太司令部則回應解放軍艦機在任何時候都未曾對美軍構成威脅。

英國金融時報引述消息人士稱，美國 及其盟國收集到的情報顯示，解放軍派出的轟炸機和一些戰鬥機當時在進行一項演習，模擬攻擊目標是在同一地區的以美國海軍羅斯福號航母為首的艦艇編隊。

消息人士稱，從轟6K轟炸機飛行員的通話中能聽到他們在確認模擬以航母為目標發射反艦導彈的指令。

美國商業內幕網站也透過美軍內部人士核實，儘管解放軍戰機沒有抵近航母編隊周邊250海里，因此美國海軍艦隻也並未進入轟6K轟炸機攜帶的鷹擊12反艦巡航導彈的射程，「但是確實有過模擬攻擊的演練」。

美軍印太司令部新聞發言人卡夫卡上尉(Mike Kafka)稱，羅斯福號航母編隊密切監視中國海軍和空軍的一切動向，解放軍艦機在任何時候都未曾對美軍艦機及人員構成威脅，「這是解放軍近期一系列攻擊性、破壞穩定行為的最新一個案例」。

環球時報引述軍事分析人士指出，此次行動「很有可能旨在增強解放軍攻擊美軍航母的戰鬥力」，並強調轟炸機有能力對美國艦艇編隊實施「飽和式攻擊」。不過，報導還引述另一名專家稱，軍機此次進入台灣空域很可能只是例行演練，和附近的美國海軍編隊無關。