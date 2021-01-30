罕見速斬！判死24天後 「最貪官」賴小民伏法

前中國華融資產管理公司董事長賴小民，29日被執行死刑。（Getty Images）

因受賄17.88億元（人民幣 ，下同，約2.79億美元 ）等罪被判死刑的前中國 華融資產管理公司董事長賴小民，昨天被執行死刑。賴小民因貪汙被判死又未獲緩刑，在中國已很少見，且從判死到執行只有短短24天，中紀委及多家官媒昨天更齊聲發文強調此舉彰顯了政府嚴懲貪腐的決心。連串高調且罕見的「快鍘」舉動引發關注。

賴小民2018年4月在被中紀委宣布調查，同年10月被開除黨籍和公職。（央視截圖）

賴小民於2018年因涉及受賄、貪汙及重婚等罪被查落馬，今年1月被判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。綜合媒體報導，賴小民有「3個100」，包括100多套房、100多個關係人及100多個情婦；辦案人員並在賴小民的多座房產裡搜出總重逾3公噸的2.7億元的現金，打破貪官被搜出現金紀錄。

中國因貪汙被判死案件以往多判緩刑或是無期徒刑，賴小民不僅直接被判死，而且執行速度之快也相當罕見。賴小民今年1月5日被判死刑，昨天就執行，期間僅24天。央視新聞報導說，這是「經最高人民法院核准，依照法律程序對賴小民執行了死刑」，但未提速斬速決的原因。

來源：有線電視 CABLE TV & 有線新聞 CABLE News

不尋常的還有，包括中央紀委國家監委網站在內，以及人民日報、央視等官媒，「不約而同」都高調刊出或播出宣示政府在賴小民被執行死刑一事上的「嚴打貪腐」立場。

中紀委網站刊文指出，「貪腐沒有免死牌」，「得罪千百人，不負十三億」是再明白不過的道理；賴小民的伏法，展現出黨中央對腐敗零容忍的堅決態度、一刻不停推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的堅定決心。

文章並列出以往對罪行極其嚴重的腐敗分子判處死刑並不鮮見，舉例十八大以來，因職務犯罪被判處死刑（含死緩）的省部級幹部就有白恩培、武長順、朱明國、邢云、趙正永等多人。

賴小民2018年4月在被中紀委宣布調查，同年10月被開除黨籍和公職。（央視截圖）

人民日報也刊文稱，賴小民被執行死刑，彰顯了正風反腐的決心，並充分說明，法律面前沒有特殊公民。央視也評論指出，賴小民被執行死刑彰顯嚴懲腐敗的決心和意志，腐敗是執政黨面臨的最大危險，黨與腐敗水火不容。

多家中國媒體還刊出了此案一審審判長談「賴小民為何被判死刑？」的解析報導。審判長表示，賴小民被判刑有四點考慮：受賄數額特別巨大、犯罪情節特別嚴重、社會影響特別惡劣、使國家和人民利益遭受特別重大損失。賴小民因受賄犯罪極其嚴重，依法不從寬處罰。