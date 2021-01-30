WHO專家組訪武漢華南市場、實驗所… 中：是合作非調查

解除隔離的世衛專家組在武漢展開新冠病毒溯源工作，載有專家組成員的車輛昨駛入湖北省中西醫結合醫院。（路透）

世界衛生組織（WHO ）專家小組29日完成14天隔離後，考查了湖北武漢病毒研究所、華南海鮮批發市場、武漢市疾病預防控制中心和最早接收新冠病患的湖北省中西醫結合醫院。中國 外交部發言人趙立堅則表示，這次是與WHO一起「合作」進行新冠溯源，並非「調查」，並稱中方與WHO專家小組會在適當時機，對外發布合作進展和成果。

美國之音報導，WHO專家小組成員達斯札克（Peter Daszak）在推特上說：「第一次進行現場訪問極為重要。我們到了治療最初被定名為新冠病毒病例的醫院，與一線工作的臨床醫生和其他工作人員見了面，並就他們的具體工作情況進行了開放式的討論。」

WHO專家小組預計在武漢停留兩個星期，將訪問與最初武漢疫情 爆發有關的地點。WHO稱，研究團隊遵循科學，「所有的假設都在討論之中」；專家小組也首次與中國國家衞健委專家組組長梁萬年面對面會談，並將訪問一些新冠病患。

圖為1月29日中國專家團隊在離開中方與世衛專家組開會的場地後，步向餐廳。（美聯社）

香港01報導，專家小組成員、荷蘭伊拉斯謨大學醫學中心（Erasmus University Medical Center）病毒學者科普曼斯（Marion Koopmans）29日在推特發文指，他們與中方學者討論行程安排。

WHO表示，專家小組在隔離時曾與中方學者進行視訊會議，聽取中國就新冠病毒研究的最新資訊及經驗。來自丹麥的專家小組成員費雪（Thea Fischer）說，參觀華南海鮮批發市場有助於了解這個市場究竟是疫情爆發中心，或只是病毒的擴散區。

美國之音指出，專家小組的這次中國之行多次被中方拖延，專家們是否能夠進入關鍵地點也引起人們的擔憂；此外，中國與美國互相指控對方「隱瞞疫情」、「病毒源頭」，以及WHO與中國就是否由中國專家主導第一階段調查一直爭論不休。

環球網報導，法新社也在29日向中國外交部提問中方是否會確保這些專家能夠有完整的權限獲取相關的數據？趙立堅回答表示，專家小組的行程是依雙方之前達成的共識，結合病毒特點和疫情形勢，科學的、專業的作出安排。

趙立堅還說，「我願強調的是，這是世衛組織國際專家同中方相關領域專家就新冠病毒溯源問題進行的一次交流合作，是全球研究的一部分，不是調查」。他稱，中國這個問題上的立場非常鮮明，就是：疫情在武漢爆發之前就已經在世界許多地方出現。