首批中疫苗抵智利！總統赴機場迎接：激動和期待

1月28日，在智利聖地亞哥國際機場，智利總統皮涅拉（右三）迎接首批中國新冠疫苗併發表講話。(新華社)

香港中通社報導，首批近200萬劑由中國 科興公司生產的新冠疫苗 當地時間28日上午運抵智利首都聖地亞哥，智利總統皮涅拉、衛生部長帕里斯和中國駐智利大使館臨時代辦周儀前往機場迎接。

皮涅拉在機場舉行的新聞發布會上表示，今天來自中國近200萬劑科興新冠疫苗運抵聖地亞哥，為智抗擊第二波疫情 貢獻力量，令人倍感喜悅、激動和期待。智利天主教大學的臨床試驗證明，科興疫苗對於60歲以上人群也安全有效，智利衛生部已決定將該疫苗的應用範圍從18歲至59歲人群擴展到全部18歲以上人群。

皮涅拉說，第二批近200萬劑科興疫苗將於本周末運抵智利，智利將於2月啟動大規模接種計畫。皮涅拉本人和帕里斯計畫於2月中旬接種科興疫苗。

據新華社消息，周儀在接受採訪時表示，相信中國疫苗將為智利抗擊新冠疫情作出貢獻。他說，中國和智利是真朋友、好夥伴，中方高度重視智方需求，願繼續推進兩國疫苗合作，保護人民生命安全和身體健康，推動共建人類衛生健康共同體。

智利公共衛生研究院本月20日宣布，給予中國科興公司研發的新冠疫苗緊急使用許可。

智利新冠疫情近期出現反彈。智利衛生部28日發布的數據顯示，截至27日晚，該國過去24小時新增新冠確診病例4260例，累計確診71萬4143例；新增死亡病例134例，累計死亡1萬8174例。