歐盟第1國！匈牙利採購中疫苗 總理：最信任它、願接種

匈牙利總理歐爾班。(取材自環球網)

路透報導，匈牙利成為第一個批准中國 國藥集團新冠疫苗 的歐盟 成員國，29日簽署了一項購買500萬劑疫苗的協議，此前一周，該國成為第一個購買俄羅斯Sputnik V疫苗的歐盟成員國。

觀察者網報導，匈牙利總理歐爾班29日在接受國家電台採訪時表示，採購中國新冠疫苗的交易可能很快就能夠達成，他表示自己選擇這種中國疫苗，是因為自己最信任它、願意接種。

歐爾班還提到，匈牙利政府目前也正在密切追蹤這種疫苗在鄰國塞爾維亞的接種效果。

歐爾班說：「今天，匈牙利藥品監管機構已經批准使用中國國藥的新冠疫苗。在輝瑞、莫德納、Astra Zeneca以及俄羅斯『衛星』疫苗後，我們也可以指望中國國藥的疫苗了。」

歐爾班說，中國應對這種病毒的時間最長，對病毒的了解也最多。由於歐盟並沒有加快疫苗採購步伐，匈牙利有必要採購其他被證明有效的疫苗。

報導表示，歐爾班提到，無論是採購西方疫苗還是東方疫苗，都不應被視作是一個政治問題。他還表示，匈牙利原計畫到3月初為88萬人接種疫苗，但有了中國疫苗，這一數字將會翻倍。

據匈牙利政府數據，目前匈牙利累計新冠確診人數達到36萬4909例，累計死亡人數為1萬2374例。

據報導，中國一直在大力推廣國藥控股(Sinopharm)和中國科興生物(Sinovac)生產的兩種新冠疫苗。數以百萬計的疫苗被運往世界各地的發展中國家，特別是亞洲和拉丁美洲的發展中國家。

另據中國國藥集團介紹，國藥集團中國生物的新冠病毒滅活疫苗是廣譜保護的，對來自全球不同地區的毒株都有很好的交叉中和。而針對在英國發現的變異株的測試，目前正在進行中，「初步結果還不錯，可以保護」。