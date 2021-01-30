我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

歐盟第1國！匈牙利採購中疫苗 總理：最信任它、願接種

中國新聞組／北京30日電
匈牙利總理歐爾班。(取材自環球網)
匈牙利總理歐爾班。(取材自環球網)

路透報導，匈牙利成為第一個批准中國國藥集團新冠疫苗歐盟成員國，29日簽署了一項購買500萬劑疫苗的協議，此前一周，該國成為第一個購買俄羅斯Sputnik V疫苗的歐盟成員國。

觀察者網報導，匈牙利總理歐爾班29日在接受國家電台採訪時表示，採購中國新冠疫苗的交易可能很快就能夠達成，他表示自己選擇這種中國疫苗，是因為自己最信任它、願意接種。

歐爾班還提到，匈牙利政府目前也正在密切追蹤這種疫苗在鄰國塞爾維亞的接種效果。

歐爾班說：「今天，匈牙利藥品監管機構已經批准使用中國國藥的新冠疫苗。在輝瑞、莫德納、Astra Zeneca以及俄羅斯『衛星』疫苗後，我們也可以指望中國國藥的疫苗了。」

歐爾班說，中國應對這種病毒的時間最長，對病毒的了解也最多。由於歐盟並沒有加快疫苗採購步伐，匈牙利有必要採購其他被證明有效的疫苗。

報導表示，歐爾班提到，無論是採購西方疫苗還是東方疫苗，都不應被視作是一個政治問題。他還表示，匈牙利原計畫到3月初為88萬人接種疫苗，但有了中國疫苗，這一數字將會翻倍。

據匈牙利政府數據，目前匈牙利累計新冠確診人數達到36萬4909例，累計死亡人數為1萬2374例。

據報導，中國一直在大力推廣國藥控股(Sinopharm)和中國科興生物(Sinovac)生產的兩種新冠疫苗。數以百萬計的疫苗被運往世界各地的發展中國家，特別是亞洲和拉丁美洲的發展中國家。

另據中國國藥集團介紹，國藥集團中國生物的新冠病毒滅活疫苗是廣譜保護的，對來自全球不同地區的毒株都有很好的交叉中和。而針對在英國發現的變異株的測試，目前正在進行中，「初步結果還不錯，可以保護」。

疫苗 中國 歐盟

上一則

首批中疫苗抵智利！總統赴機場迎接：激動和期待

下一則

英相估30萬港人尋新途徑移民 林鄭：沒看到！

延伸閱讀

金山華埠疫苗接種中心啟動 75歲以上長者排隊施打

金山華埠疫苗接種中心啟動 75歲以上長者排隊施打
自己疫苗自己用！ 歐盟發動保衛戰：疫苗出口需經核准

自己疫苗自己用！ 歐盟發動保衛戰：疫苗出口需經核准
峰迴路轉 歐盟批准阿斯特捷利康疫苗上市

峰迴路轉 歐盟批准阿斯特捷利康疫苗上市
嬌生宣布下周向FDA申請疫苗緊急授權使用

嬌生宣布下周向FDA申請疫苗緊急授權使用

熱門新聞

共和黨籍參議員柯頓今天在參院表示，中國制裁28名川普官員，中國駐美大使若涉入其中就該被驅逐，以回敬北京。(歐新社)

參議員要求回敬北京！「崔天凱如涉制裁 應立即驅逐」

2021-01-22 19:25
杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
中外交部21日凌晨宣布，對28名川普政府時期官員實施制裁，龐培歐名列其中。(路透)

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

2021-01-21 21:40
送賣員馬煜淞聯繫開鎖人員，打開老人家的鐵門。（視頻截圖）

老人悲歌！ 送不出去的餐…讓外賣小哥淚流滿面

2021-01-22 12:00
10個月大的孩子掉進滾水鍋裡被煮10分鐘，媽媽很自責。（視頻截圖）

驚悚！山西嬰掉落滾水鍋 被「煮」10分鐘

2021-01-23 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」