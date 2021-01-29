與中關係好 紐喊話澳：學著點「多尊重…謹慎用詞」
澳洲貿易部長日前致函中國表示希望取消中方對澳煤進口禁令卻碰了個「軟釘子」，與澳洲同是「五眼聯盟」成員的紐西蘭，則罕見地建議澳洲應學習紐西蘭的外交手法，「多尊重中國」便可以像紐西蘭一樣與中國保持良好關係。陸媒解讀奧康納這番表態是在喊話，要澳洲政府「學著點」。
澳洲貿易部長日前稱已致函中國，謀求重啟對話，希望中方取消對其煤炭進口的禁令。中國商務部發言人高峰28日回應，希望澳方多做有利於中澳互信與合作的事，推動中澳關係早日重回正軌。
澳洲在中國碰了個「軟釘子」，與澳洲同是「五眼聯盟」成員的紐西蘭，則被陸媒拿來當「教材」。文匯報報導，澳洲和紐西蘭近期在對中立場上出現明顯分歧，紐西蘭貿易及出口部長奧康納日前受訪，罕見地公開建議澳洲與中國往來時，應該學習紐西蘭的外交手法，「多尊重中國」。此言一出引起澳洲政界不滿，批評紐西蘭與中國站在一邊。
紐西蘭外長早前提出，紐西蘭可在澳洲與中國之間擔當「調停」角色，奧康納在訪問中被問及這點時說，紐西蘭與北京有「成熟的關係」：「我不能替澳洲表態，以及他們如何運作外交關係。但很明顯，如果他們效法我們，表示出尊重，我猜有時候需要多一點外交手腕，並且謹慎用詞」，那麼澳洲與中國的關係，也能像紐西蘭與中國一樣。
陸媒參考消息報導，不難看出，奧康納這番表態有點喊話澳洲政府「學著點」的味道。不過澳洲似乎不領情，當地媒體援引澳政府消息人士指責這是「中國打算分裂該地區的聯盟」。報導並稱紐西蘭所提對中國「展現更多尊重」是最基本也是最管用的手段，澳洲因為中國的禁令已損失慘重，不僅面子上掛不住，錢包也會「疼」起來，難道還要「不撞南牆不回頭」？
紐西蘭與中國日前簽訂自由貿易協定的升級議定書，中國給予紐西蘭多數紙品、木材商品無關稅待遇；紐西蘭則放寬中資在當地投資的審查標準並增加配額。
紐西蘭與澳洲、英國、加拿大和美國雖然同屬「五眼聯盟」成員，不過紐西蘭在對中問題上，並未緊跟其餘「四眼」的立場。
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