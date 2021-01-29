與中關係好 紐喊話澳：學著點「多尊重…謹慎用詞」

紐西蘭貿易及出口部長奧康納日前接受訪問時，被指喊話澳洲政府「學著點」。圖為相關報導截圖。(取材自參考消息)

澳洲 貿易部長日前致函中國 表示希望取消中方對澳煤進口禁令卻碰了個「軟釘子」，與澳洲同是「五眼聯盟」成員的紐西蘭，則罕見地建議澳洲應學習紐西蘭的外交手法，「多尊重中國」便可以像紐西蘭一樣與中國保持良好關係。陸媒解讀奧康納這番表態是在喊話，要澳洲政府「學著點」。

澳洲貿易部長日前稱已致函中國，謀求重啟對話，希望中方取消對其煤炭進口的禁令。中國商務部發言人高峰28日回應，希望澳方多做有利於中澳互信與合作的事，推動中澳關係早日重回正軌。

澳洲在中國碰了個「軟釘子」，與澳洲同是「五眼聯盟」成員的紐西蘭，則被陸媒拿來當「教材」。文匯報報導，澳洲和紐西蘭近期在對中立場上出現明顯分歧，紐西蘭貿易及出口部長奧康納日前受訪，罕見地公開建議澳洲與中國往來時，應該學習紐西蘭的外交手法，「多尊重中國」。此言一出引起澳洲政界不滿，批評紐西蘭與中國站在一邊。

紐西蘭外長早前提出，紐西蘭可在澳洲與中國之間擔當「調停」角色，奧康納在訪問中被問及這點時說，紐西蘭與北京有「成熟的關係」：「我不能替澳洲表態，以及他們如何運作外交關係。但很明顯，如果他們效法我們，表示出尊重，我猜有時候需要多一點外交手腕，並且謹慎用詞」，那麼澳洲與中國的關係，也能像紐西蘭與中國一樣。

陸媒參考消息報導，不難看出，奧康納這番表態有點喊話澳洲政府「學著點」的味道。不過澳洲似乎不領情，當地媒體援引澳政府消息人士指責這是「中國打算分裂該地區的聯盟」。報導並稱紐西蘭所提對中國「展現更多尊重」是最基本也是最管用的手段，澳洲因為中國的禁令已損失慘重，不僅面子上掛不住，錢包也會「疼」起來，難道還要「不撞南牆不回頭」？

紐西蘭與中國日前簽訂自由貿易協定的升級議定書，中國給予紐西蘭多數紙品、木材商品無關稅待遇；紐西蘭則放寬中資在當地投資的審查標準並增加配額。

紐西蘭與澳洲、英國、加拿大和美國 雖然同屬「五眼聯盟」成員，不過紐西蘭在對中問題上，並未緊跟其餘「四眼」的立場。