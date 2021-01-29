趙立堅：重要的事情說3遍 「中國沒有種族滅絕」

中國外交部發言人趙立堅28日強調三次「中國沒有種族滅絕。」（取材自中國外交部網站）

美國 前國務卿龐培歐稱中國 對新疆穆斯林進行種族滅絕後，他要如何與中國合作，現任國務卿布林肯表示他贊同龐培歐的說法。對此，中國外交部發言人趙立堅 28日強調，「重要的事情說三遍。中國沒有種族滅絕，中國沒有種族滅絕，中國沒有種族滅絕，句號。」

觀察者網報導，趙立堅於28日主持的例行記者會上表示，「希望拜登政府有關人士正視新疆穩定發展的事實，傾聽新疆2500萬各族人民和14億中國人民的呼聲，本著基於事實和負責任的態度，穩慎處理相關問題。」

趙立堅說，「我們堅決反對任何外部勢力借涉疆問題干涉中國內政，必將繼續堅定維護中國主權安全和發展利益。」

BBC報導，海外批評者正以中國在新疆推行「種族滅絶」為由呼籲抵制北京冬奧會。1月27日是聯合國為緬懷納粹大屠殺遇難者設立的國際紀念日。此前一天，英國著名保守派評論員梅蘭妮•菲利普斯（Melanie Phillips）在泰晤士報撰文呼籲英國的猶太社團領袖利用這個紀念日關注中國打壓新疆維吾爾人的問題，並呼籲國際抵制北京冬奧會。

據報導，菲利普斯把新疆的所謂種族滅絶同猶太人在納粹德國期間遭受的大規模暴行相聯繫。菲利普斯說，同「流氓國家」正常交往等於幫助這些政權繼續存在，對其受害者形成道義上的打擊。

CNN也報導，計畫明年2月包括美國在內的90個國家在一個進行「種族滅絶」的國家的首都參加冬奧會無疑會在人權問題上發出一個錯誤的信號。