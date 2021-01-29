我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

美能遏中？中國防部嗆：Mission Impossible！

中國新聞組／北京29日電
中國國防部新聞發言人吳謙。 (中新社資料照片)
中國國防部新聞發言人吳謙。 (中新社資料照片)

美國總統拜登上任後，他和多名官員在和印太地區盟友通話時多次表示對盟友的支持，被媒體解讀為警告中國不要試圖擴張。對此，中國國防部新聞發言人吳謙28日指出，美國想要遏制中國是「不可能完成的任務」。

自由亞洲電台報導，拜登27日與日本首相菅義偉通電話，承諾協助防衛日本，範圍包括釣魚島列嶼（日本稱尖閣諸島）。新任國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）日前亦對日本防衛大臣做出同樣表態，表示釣魚島屬於「美日安保條約」的適用範圍，美國繼續反對任何單方面改變東中國海現狀的企圖。

美國智庫蘭德公司東亞專家哈洛德（Scott Harold）分析，拜登政府正實質性地加強與盟國夥伴的外交和協調。「美國外交官們將透過在多邊機構內設立準則和制定議程，重回領導角色來與中國競爭。」

拜登在上任後的第一個周末就與歐洲多國領導人通話，表達了美國密切合作的願望，包含如何共同應對中國。除此之外，多名高級官員也重申對東亞各國的支持。新任國務卿布林肯（Antony Blinken）與法、德、英、菲、義大利外長的電話中，都提到「共同面對中國」。

香港文匯報報導，鳳凰衛視評論員宋忠平指出，目前美國在包括南海在內印太地區，仍是在沿用川普政府時期的軍事戰略與軍事政策，因為現在拜登政府剛剛上台，應該尚未制定本屆政府的軍事戰略和政策，所以「蕭規曹隨」。

在28日記者會上，在被問及中方如何看待川普政府任期內的中美兩軍關係時，吳謙指出，川普政府任內，中美兩國關係出現嚴重困難，兩軍關係也面臨很多風險與挑戰。事實證明，遏制中國是不可能完成的任務，最終只會搬起石頭砸了自己的腳。這位發言人並用英文重申，To Contain China, Mission Impossible!

展望未來中美兩軍關係的發展，吳謙表示，當前，中美兩國兩軍關係站在新的歷史起點上。我們希望美新政府同中方共同努力，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，加強對話，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

中國 美國 拜登

上一則

地方端「就地過年」大旗、層層加碼「一刀切」媒體批甩鍋、懶政

下一則

美官員3管道釋信號…環時：拜登對華政策 說愈多愈混亂

延伸閱讀

掃除效忠川普官員 部會各就各位 拜登快速掌控政府

掃除效忠川普官員 部會各就各位 拜登快速掌控政府
川普停發移民、工作簽證 拜登將簽行政令撤銷

川普停發移民、工作簽證 拜登將簽行政令撤銷
林鄭對拜登政府樂觀 盼在港版國安法議題上給申辯機會

林鄭對拜登政府樂觀 盼在港版國安法議題上給申辯機會
拜登最快今日發布行政令 歐記健保將暫時重新開放登記

拜登最快今日發布行政令 歐記健保將暫時重新開放登記

熱門新聞

中外交部21日凌晨宣布，對28名川普政府時期官員實施制裁，龐培歐名列其中。(路透)

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

2021-01-21 21:40
共和黨籍參議員柯頓今天在參院表示，中國制裁28名川普官員，中國駐美大使若涉入其中就該被驅逐，以回敬北京。(歐新社)

參議員要求回敬北京！「崔天凱如涉制裁 應立即驅逐」

2021-01-22 19:25
杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
送賣員馬煜淞聯繫開鎖人員，打開老人家的鐵門。（視頻截圖）

老人悲歌！ 送不出去的餐…讓外賣小哥淚流滿面

2021-01-22 12:00
中國近日宣布制裁前美國國務卿龐培歐等28名「反華政客」。(路透)

掐斷再就業之路！反華28政客被制裁 恐年損30億

2021-01-22 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…