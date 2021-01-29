美能遏中？中國防部嗆：Mission Impossible！

中國國防部新聞發言人吳謙。 (中新社資料照片)

美國 總統拜登 上任後，他和多名官員在和印太地區盟友通話時多次表示對盟友的支持，被媒體解讀為警告中國 不要試圖擴張。對此，中國國防部新聞發言人吳謙28日指出，美國想要遏制中國是「不可能完成的任務」。

自由亞洲電台報導，拜登27日與日本首相菅義偉通電話，承諾協助防衛日本，範圍包括釣魚島列嶼（日本稱尖閣諸島）。新任國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）日前亦對日本防衛大臣做出同樣表態，表示釣魚島屬於「美日安保條約」的適用範圍，美國繼續反對任何單方面改變東中國海現狀的企圖。

美國智庫蘭德公司東亞專家哈洛德（Scott Harold）分析，拜登政府正實質性地加強與盟國夥伴的外交和協調。「美國外交官們將透過在多邊機構內設立準則和制定議程，重回領導角色來與中國競爭。」

拜登在上任後的第一個周末就與歐洲多國領導人通話，表達了美國密切合作的願望，包含如何共同應對中國。除此之外，多名高級官員也重申對東亞各國的支持。新任國務卿布林肯（Antony Blinken）與法、德、英、菲、義大利外長的電話中，都提到「共同面對中國」。

香港文匯報報導，鳳凰衛視評論員宋忠平指出，目前美國在包括南海在內印太地區，仍是在沿用川普政府時期的軍事戰略與軍事政策，因為現在拜登政府剛剛上台，應該尚未制定本屆政府的軍事戰略和政策，所以「蕭規曹隨」。

在28日記者會上，在被問及中方如何看待川普政府任期內的中美兩軍關係時，吳謙指出，川普政府任內，中美兩國關係出現嚴重困難，兩軍關係也面臨很多風險與挑戰。事實證明，遏制中國是不可能完成的任務，最終只會搬起石頭砸了自己的腳。這位發言人並用英文重申，To Contain China, Mission Impossible!

展望未來中美兩軍關係的發展，吳謙表示，當前，中美兩國兩軍關係站在新的歷史起點上。我們希望美新政府同中方共同努力，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，加強對話，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。