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美官員3管道釋信號…環時：拜登對華政策 說愈多愈混亂

中國新聞組／北京29日電
拜登政府主要閣員任命逐一揭曉；他們將主導制定美國未來四年的對內對外大政策略。(Getty Images)
拜登政府主要閣員任命逐一揭曉；他們將主導制定美國未來四年的對內對外大政策略。(Getty Images)

拜登政府高官及候任要員們近日密集發表有關中國的表態，但同樣一句話卻常引來完全相反的解讀。環球時報昨天評論指出，他們說得愈多，政策信號反而愈混亂；其實拜登政府對華政策目前「暫時模糊」，是受制於鷹派及各部門還沒完成政策協調，中國會繼續「聽其言觀其行」。網民則要外媒別再猜了，「等習近平和拜登通電話後就會明朗了」。

美國總統拜登對華政策引發關注。近日外媒分析拜登政府多位官員密集發表有關中國的表態的談話，不時出現「一言各表」甚至完全相反的解讀，環球時報昨天發表評論「三大渠道密集表態，拜登政府對華在釋放什麼信號？」，分析拜登政府對華政策的輪廓。

評論指出，美國問題學者梳理拜登政府多位官員的表態，發現出自「三大渠道」。第一是官員的記者會，第二是要員在國會提名確認聽證會上的表態，第三是官員與相關盟國的通話。

從拜登政府官員近日的記者會來看，評論認為，對中國政策的信號還很模糊，甚至有些矛盾。例如美國國務卿布林肯稱美中關係「出現一些對抗的面向，但雙方也有合作的空間」，被解讀為是拜登政府要繼續對抗中國，也有人認為是釋出了善意。 

另拜登政府要員在國會提名確認聽證會上的表態亦然。例如美國候任商務部長雷蒙多未承諾將華為保留在美國貿易黑名單，有人認為她是善意，也有學者稱她是不會手軟。而拜登政府迄今跟相關盟國的各層級通話，僅布林肯和菲律賓外長洛欽通話時提到美菲「共同防禦條約」適用於南海。評論認為，僅憑這些表態，仍沒能使拜登政府對華政策變得清晰。

評論引述未具名的美國問題學者認為，匯集三個渠道的密集涉華表態，這些信號都還不具備實質性或決定性，因為那些硬話，很大程度上是說給美國國會議員中的對華鹰派聽的。為順利獲得任命，候任閣員們一定會照顧國會中的那股反華情緒，且和相關國家通話鼓譟共抗中國。

評論說，不少學者談到拜登政府迄今為止在涉華問題上的言行，都用到了「小心翼翼」這個詞。也就是總體對華表態強硬，但涉及到具體領域的實際政策，又暫時保持「模糊」，這一方面是因為新政府各部門還沒完成政策協調，估計需時至少兩個月。另一方面，新政府暫時缺乏推動對華「有限合作」的氛圍，但估計未來會在對華關係中展現出「靈活」和「務實」。

對於美國新政府釋放出的雜亂信號，評論指出，中國目前能做的，就是「聽其言觀其行」，看清它的虛實，看懂它的意圖。

不少中國網民則對近日拜登政府官員對華的密集發言，堅持「無恃其不來，恃吾有以待之」。也有網民稱，拜登政府對華政策是否定調，請外媒等「拜習通電話」，別再猜了。

拜登 美國 中國

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