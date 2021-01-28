美準商務部長未承諾續拉黑華為 中媒：別對拜登抱幻想

美國總統拜登提名擔任商務部長的雷蒙多26日表示，美國必須採取積極行動對抗中國等國家傷害美國製造業的不公平貿易行為。(路透)

美國 總統拜登提名擔任商務部長的雷蒙多（Gina Raimondo）26日表示，美國必須採取積極行動對抗中國 等國家傷害美國製造業的不公平貿易行為。但她未對是否將華為 列入貿易黑名單做出承諾。中國外交部回應稱美國應糾正上任政府惡意挑起貿易戰的錯誤；陸媒則解讀此言釋放美要繼續制裁華為的信號，警告中國別對拜登政府抱有幻想。

綜合報導，商務部長提名人雷蒙多26日出席聯邦參議院的提名確認聽證會時表示，中國顯然有違反競爭的行為，包括向美國傾銷廉價鋼鐵和鋁，損害了美國工人利益，損害了美國企業的競爭能力；如果提名得到確認，「我計畫非常積極地幫助美國人民抗衡中國不公平的行為」。

「我們絕不允許中國人或任何人有進入我們網路和以任何方式損害我們國家或經濟安全的後門，」雷蒙多說，她將竭盡所能，以「大膽手段」保護美國人民和網路不受中國干擾，「我指的是華為，中興通訊或其他任何公司」。

在被共和黨參議員克魯茲問及是否會將華為留在經濟黑名單上時，雷蒙多表示，她將「審查政策，與你協商，與產業界協商，與我們的盟友協商，並作出評估，以確定什麼對美國國家和經濟安全最有利」。

有分析指出，雷蒙多這番談話與拜登政府其他官員的講話相呼應，他們暗示將部分延續川普時期對中國的強硬經濟政策。路透報導認為，如果提名獲得確認，雷蒙多據信將繼續推動禁止美國應用程序商店提供中國的TikTok或微信軟件。

對此，中國外交部發言人趙立堅昨天表示，美方口口聲聲要追求公平競爭環境和公平貿易，但事實恰恰相反。過去幾年，美國上屆政府大搞單邊保護主義和霸凌行徑，惡意挑起貿易戰，不擇手段、毫無底線地打壓中國企業，嚴重違反國際經貿規則，希望美方糾正錯誤。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當合法權益。

雷蒙多此番談話被視為未明確承諾把華為保留在需要申請許可的清單上，陸媒仍解讀這是「美國商務部將繼續制裁華為和中興」的信號。南方+報導，雷蒙多稱要提高美國在人工智能、區塊鏈、5G和寬帶接入等領域的能力，同時保護美國的電信網絡「不受中國公司的影響」，並點名了華為和中興，向中國叫囂的意味不言可喻，中國不應對拜登政府抱有幻想。