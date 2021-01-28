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京著急頻放話？ 學者：博弈開始 各探虛實

中國新聞組／北京28日電

拜登上任後，北京接連放話想改善美中關係，不過，華盛頓卻反應冷淡。自由亞洲電台引述學者分析，中國著急，顯示招數用盡，美中博弈會持續較長時間，短期內，雙方關係仍不會太好。

據報導，拜登政府近期不論是已經上任或候任官員，都對中國展現強勢立場。拜登作為華盛頓老資格的政治人物，對上習近平，這看在「中國戰略分析」雜誌社社長李偉東眼中看來，美中兩國的博弈大戲，才揭開序曲。

對照川普主政時對中國採取的作法，李偉東說，那就像是美式格鬥搏擊般，簡單粗暴；而拜登時代的美中大國博弈仍會持續較勁，手段會更高明，雙方現在還處在試探階段。

他指出，美國在戰略上已認定中國是競爭對手不會改變，包括科技技術競爭、要求中國尊重知識產權與民主人權，仍會持續，但在戰術、也就是作法上會有調整。

拜登上台後已經與多國元首通話，而還沒能和拜登通電話的習近平，則是透過達沃斯論壇的平台空中喊話。習近平說：「我們要堅持開放包容，不搞封閉排他……在國際上搞小圈子、新冷戰，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。」

對此，美國聖托馬斯大學國際研究與當代語言學系系主任葉耀元解讀，習近平透過空中喊話，凸顯北京心急。「中國的著急，主要來自對拜登政府的誤判，拜登上台至今仍延續川普的做法，把中國當作戰略競爭對手，這種短時間的對抗不會消失，現在北京也只能喊話，創造空間，這也凸顯中國已經沒招了。」

在習近平喊話後，派駐美國的崔天凱接受央視訪問時也說，美中關係的走向還是要看美國接下來的實質政策，關鍵是「美國能不能接受中國這樣的跟它很不相同的國家發展起來。」

據報導，李偉東說，拜登上任滿一周仍未和習近平通話，中國當然會有點心急，而北京接連放話或許是一種著急表現，但他提醒，美國和中國各自探對方虛實，雙方都有很多套劇本。

他認為，中國的戰略定力堅定，中國也可能是刻意營造中國急著向美國服軟，要給拜登政府一個滿足感。

中國 拜登 美國

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