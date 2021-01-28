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白宮放話對中「戰略耐心」 崔天凱：不夠 還要有誠意

記者呂佳蓉／綜合報導
中國駐美大使崔天凱指出，中美之間只有「合作」這項唯一正確的選擇，美國應該要以理性與誠意面對中國。（中新社）
中國駐美大使崔天凱指出，中美之間只有「合作」這項唯一正確的選擇，美國應該要以理性與誠意面對中國。（中新社）

拜登政府稱對中國有戰略耐心，中國駐美大使崔天凱受訪回應，有耐心是好事，但光有耐心還不夠，還要有理性與誠意，認為中美之間只有合作這一正確選擇。至於美中是否可能重啟川普時代雙方互相關閉的領事館？崔天凱強調「解鈴還需繫鈴人」，美應表示出善意。

崔天凱26日晚以視訊方式接受央視專訪，這是拜登上任後，崔天凱首度透過中國官媒談論中美關係。

崔天凱表示，（美方）有耐心當然是好事，希望美方能好好回顧、反思這些年對中政策，找到問題癥結，採取積極的、建設性的、向前看的、符合當今世界實際對中政策。他認為，美方「基本上把中美關係定義為戰略競爭關係，對中國內外政策的一些看法不是那麼準確」，希望美方能夠用耐心客觀認識中國和中美關係。

他指出，中美如果想發展健康穩定關係，要明確回答一根本問題：兩個歷史文化、社會制度很不相同的國家能不能、要不要和平相處，聚焦合作，管控分歧；對美國來說，能不能接受中國這個跟它很不相同的國家發展起來，能不能尊重中國人民追求美好生活的權利，這是根本性的問題。

他認為，如果對問題有一個清晰、明確、積極的回答，兩國關係當中的具體問題都能找到解決辦法。

至於中國駐休士頓總領事館和美國駐成都總領事館是否可能重啟？崔天凱表示，美方應表示出善意。他強調，中美互關總領館並不是中方第一個做的，「先做的人是不是應該採取糾正的行動？」

中美貿易戰還會繼續嗎？崔天凱表示，中方歷來反對所謂的貿易戰，「如果有人一定要把貿易戰強加給我們，我們也不怕，可以奉陪到底」。

美國之音報導，這位擔任八年駐美大使的資深中國外交官說，他相信拜登總統的政策不會跟前任總統川普完全一樣，但在多大程度上不一樣，還取決於各方面的因素。

美國白宮發言人莎奇（Jen Psaki）25日表示，美中正處於激烈競爭狀態，北京正在多方面挑戰美國安全、繁榮與價值，美國總統拜登將以戰略耐心（strategic patience）處理此事，也會在未來幾周內，與兩黨國會、國際盟友和夥伴共同商議。莎奇表示，過去幾年來看到中國對內日益威權，對外日益獨斷，北京現在正挑戰美國安全繁榮和價值，在很多方面，美國需要有新作法來因應。

美國之音報導指出，崔天凱在央視訪談節目中說，莎奇對中國內外政策的一些看法不準確。崔天凱把兩國關係陷入困境的責任完全歸咎於美國，包括兩國貿易戰、關閉領事館、華為等中國公司被美國列入黑名單。

中國 美國 拜登

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