世衛專家解除隔離 武漢病毒溯源開工

世衛組織新冠病毒溯源國際專家解除隔離後，將在武漢進行調查。（路透社資料照片）

日前抵達中國 的世界衛生組織專家，今天解除隔離後，將在武漢 進行新冠病毒疫情調查溯源；武漢一名新冠死者家屬提出會面要求，希望世衛 專家也能聽聽家屬的聲音。另中國國藥集團和中國科興公司已向世衛組織提交其研發的兩種新冠疫苗數據，評估結果最快於3月公布。

世衛多名專家1月14日抵達武漢，依規定先進行隔離，28日結束隔離後，專家們將在武漢展開新冠疫情的溯源調查。綜合報導，此次前往武漢的世衛專家小組成員將與中國專家一同調查。世衛祕書長譚德塞此前表示，研究將從武漢開始，以確定早期病例的感染途徑。

世衛曾於2020年2月和7月兩度派遣專家前往中國調查。2020年2月曾抵達武漢，但未能進入疫情集中爆發的華南海鮮市場；7月的調查則未前往武漢。

武漢新冠死者家屬張海日前接受自由亞洲電台訪問時，提出與世衛專家組成員會面的訴求，並稱希望世衛專家們調查溯源時，不要只僅聽信政府一面之詞。張海並說，世衛專家抵達武漢使地方當局高度緊張，包括他在內的近百名成員組成的新冠死者家屬微信群組已被解散。

另新華社報導，世衛組織表示，中國國藥集團和中國科興公司已向世衛組織提交其研發的兩種新冠疫苗相關數據，以用於世衛組織緊急使用清單評估，該組織全球疫苗免疫聯盟首席執行官塞斯．伯克利稱讚中國在新冠疫苗方面的努力。

據世衛組織文件顯示，中國國藥集團疫苗正在世衛組織緊急使用清單評估過程中，科興公司已於1月中旬提交疫苗評估數據。這兩種疫苗的最終評估結果預計最早於3月公布。伯克利說，如果審查數據表明能為疫苗產品組合帶來價值，那麼世衛將與這些中國公司推進合作。