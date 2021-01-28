感染1億人的惡魔… 新冠病毒3D恐怖模樣公開

清華團隊與阿拉伯團隊合作，將新冠病毒以3D、高清大圖的方式，首次公開在世人眼前。 (取材自量子位)

全球新冠疫情 確診人數突破1億，來自清華生 命科學學院的7人團隊（李賽實驗室），與阿拉伯的CV團隊合作，展示迄今為止最完整的新冠病毒真實形象，以3D、高清大圖，逼真揭示新冠病毒的樣子。

量子位據紐約時報 報導，2020年10月，這項由李賽實驗室與李蘭娟院士共同完成的研究，成功登上「細胞（Cell）」雜誌。其研究成果，為這次最新的3D病毒科普影像提供基礎。

從外表來看，病毒像一個巨大的球，表面分布著刺突蛋白（紅色部分），可以自由擺動。如果將病毒剖開一部分來看，可以發現，新冠病毒的平均直徑約為100nm。而在病毒內部，RNA纏繞在有序排列的核糖核蛋白複合物（RNP）上。

當病毒進入人體時，其表面的刺突蛋白，幾乎在一瞬間就能與人體細胞表面的ACE2受體結合，解開細胞膜的防護，從而與細胞膜發生融合。

這種效果圖，是利用李賽實驗室此前解析的新冠病毒全病毒3D結構，再藉助阿拉伯阿卜杜拉國王科學技術大學（KAUST）伊萬維奧拉團隊的納米圖形技術，將這些病毒樣本掃描結果轉化成3D可視化圖像，展示病毒原本的形狀。

在完成數據的收集及病毒在活動時的形態描述後，研究團隊將這些3D影像交由奧地利Nanographics，製成最終的科普視頻。

能如此清晰地還原出病毒原本的面貌，最重要是通過冷凍電鏡斷層成像、和電子斷層平均重構技術，獲得新冠病毒的全病毒3D結構。

在清華大學的實驗室中，滅活新冠病毒被置於冷凍電鏡下，每旋轉3°就需要拍攝一張照片，總共拍攝41張。不僅如此，研究人員還需要向病毒內部「打手電」，穿過囊膜，照亮病毒內部核糖核蛋白複合物的排列結構。

這次研究中，李賽團隊創新性地發現，新冠病毒的刺突蛋白分布隨機、且具有柔性，可以像鏈錘一樣在病毒表面自由擺動、甚至遊走。這在囊膜病毒（包括天花、乙肝、丙肝、艾滋、狂犬、新冠病毒等）中，還是首次發現。

刺突蛋白擺動的特徵，會讓新冠病毒在攻擊細胞時更具靈活性，這可能是它高傳染性的原因之一。