「十四五」飆速 研發600公里磁懸浮

圖為CR300BF型「復興號」動車組。(新華社)

中國 國家鐵路局總工程師嚴賀祥日前在國務院 新聞辦公室記者會上表示，「十四五」期間（2021年至2025年），中國將推動時速400公里級高速鐵路關鍵技術、600公里級高速磁懸浮系統技術儲備等重大科技研發。

嚴賀祥表示，到2020年底，中國全國鐵路營業里程達到14.6萬公里，其中高速鐵路3.8萬公里，中西部地區鐵路營業里程9萬公里。

與此同時，中國鐵路也已形成了具有獨立自主知識產權的高鐵建設和裝備製造技術體系。目前「復興號」中國標準動車組實現時速350公里商業運營，智能型動車組也在世界上首次實現時速350公里自動駕駛。

嚴賀祥指出，國家鐵路局正在進行「『十四五』鐵路發展規畫」研究編制工作，其中第一項就是推動鐵路科技創新發展。

嚴賀祥稱，中國將推動時速400公里級高速鐵路關鍵技術、600公里級高速磁懸浮系統技術儲備等重大科技研發，突破關鍵核心技術，提升企業創新能力，完善科技創新體制機制。

嚴賀祥並提出，「十四五」期間，中國還將持續推動鐵路「走出去」。加強國際交流合作，實施鐵路「互聯互通」項目，鼓勵裝備和技術出口，推進中國鐵路標準國際化，優化擴大中歐班列開行，樹立中國鐵路品牌效應。