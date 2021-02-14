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今年登火星！航天局：「天問一號」狀態非常好

中國新聞組／廣州14日電
中國國家航天局公布，中國首次火星探測任務被命名為「天問一號」。(中新社)
中國國家航天局公布，中國首次火星探測任務被命名為「天問一號」。(中新社)

中國國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華日前在國新辦新聞發布會上介紹「十四五」時期中國航天的重大任務。他提到，去年7月發射的中國首個火星探測器天問一號目前「狀態非常好」，預計今年5月中旬在火星著陸。

南方都市報報導，吳艷華指出，中國航天在「十四五」時期有五個方面的重點任務。

月球探測方面，基本規畫確定的任務是探月工程四期，總共包括四次任務。第一次任務是嫦娥四號月球背面著陸巡視探測。第二次任務是嫦娥六號，目前工程目標和科學目標還在進一步論證，比如球極區採樣返回的相關工作。其他任務還有嫦娥七號、八號，中國將以此為契機，與有關國家和國際組織合作，共同論證初步建設月球科研站的基本能力、驗證核心技術。

行星探測方面，規畫也基本明晰，有待國家審批。吳艷華談到，去年7月23日在文昌成功發射的中國首個火星探測器天問一號，就是第一個任務。「目前狀態非常好，累計飛行約3.7億公里，目前距離地球超過一億公里。」如果按照預定的計畫，2021年2月中旬到達火星，開始繞火探測。2021年5月中旬，計畫著陸火星巡視探測。

載人航天方面，按照「三步走」的規畫，2021年到2022年將是三期工程建設「非常繁忙的時間」。中國計畫用兩年時間，完成空間站共計11次發射任務，包括明年上半年計畫發射的核心艙、兩個試驗艙、四艘貨運飛船、四艘載人飛船，然後開展大量在軌科學實驗。

第四方面的主要任務是運載火箭研究。一是充分利用長征五號、六號、七號新一代運載火箭技術，完善無毒無污染新型火箭序列，保證新一代運載火箭能夠形成序列化，滿足各種軌道、各種重量飛行器的發射任務。重型運載火箭的研究也要開展，目前正在進行關鍵技術攻關和方案的迭代優化論證，待條件成熟會報國家審批。

應用衛星方面，北斗導航衛星已提供全球服務，接下來要穩定運行好。其次是遙感衛星、通信衛星。以上三類衛星統稱為國家民用空間基礎設施，要廣泛地為國民經濟各領域提供強大的支撐保障能力。

最後，空間科學衛星。目前，中國跟義大利已經合作了中意電磁衛星，雙方已簽署協議，準備接著開展電磁02星研製，目的是探測地震是否產生地球電磁信號異常，爭取為地震預測預報作出貢獻。

中國 地震 義大利

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