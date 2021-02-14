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種子上太空 中糧食增產13億公斤

中國新聞組／北京14日電
圖為海南文昌展區展出多種航天育種農產品。(中新社資料照片)
圖為海南文昌展區展出多種航天育種農產品。(中新社資料照片)

中國加速發展航天探月探火工程，新興「太空經濟」產業也隨之到來，其中最重要的是透過航天育種改良農作物。包括透過太空環境培育試管微型月季、棉花嫩葉，更實現增產糧食約13億公斤。

香港大公報報導，中國教育部深空探測聯合研究中心副主任、生物科普試驗載荷總設計師、重慶大學教授謝更新表示，「在嫦娥四號生物科普試驗載荷試驗中，中國首次在月球上培育出棉花嫩葉，為人類地外星球生存試驗奠定里程碑式基礎。」

謝更新說，「生物科普試驗載荷」後，我們在重慶武隆、榮昌、渝北、湖南長沙等地做探索工作，將當地最有經濟價值作物進行航天育種，提升改良其營養成分，適應當地環境。「我們還將經過太空飛行的湖南隆回金銀花種子，帶回地球進行培育種植，提高其藥用價值和經濟價值。」

報導指出，只有拇指甲蓋大的微型月季在密閉無菌容器內，無需澆水，只適當光照，即可生長、開花。據了解，該試管花採自太空微型月季，幼苗經神舟四號飛船搭載進入太空後返回地面選育，是月季的新品種。常見的月季品種植株比較高大，但經過航天育種的微型月季株高僅20-30厘米，適合家庭小盆栽。

據神舟綠鵬農業科技有限公司李亞平介紹，相比地面育種，航天育種能在更短時間內提供更多優質種質資源。「航天育種帶來的基因突變不定向，因此會將植株種到地裏後觀察其生長情況，再人為挑選出口感、產量或抗性等性狀表現更加突出的變異個體。」

與常規地面輻射育種突變相比，航天搭載空間誘變產生的突變材料具有成活率高、變異頻率高、突變幅度大、育種周期短等優勢。育種專家們借助載人航天工程提供的平台，利用特殊空間環境培育出農作物新產品，極大提升農業生產技術水平。

據報導，經過多年研究和應用，航天育種成果已悄然融入中國日常生活方方面面。透過航天育種培育的小麥、玉米、大豆、棉花和番茄、辣椒等園藝作物新品種累計種植推廣面積超過240萬公頃，增產糧食約13億公斤。據估算，航天育種創造直接經濟規模超過2000億元人民幣。

而航天不僅推動農作物改良，還將應用在酒類釀造、生物製藥、石油開採等諸多方向。謝更新指出，航天育種改善人類生活是遲早的事情。經航天育種之後的植物，透過光合作用，它的根莖和葉片結構都會發生變化，再到地球上進行量產，對生態本體的改善更有價值。

太空 中國 教育部

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