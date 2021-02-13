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查內鬼殺無赦 震懾賴小民靠山？

特派員 李春
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

中國經濟界日前熱話，是中國華融董事長賴小民判處死刑。中國華融是中國資產規模最大的金融資產管理公司，賴小民是目前家中搜出現金最多的高級幹部，賴案一查三年，終有結果，再自然不過。

然而由賴案到連串異象，中國金融界和權力層好多人汗毛陡豎，夜不能寐，是因冒出六個大字，叫查內鬼，殺無赦。

也是窮人家孩子的賴小民，唸的江西財經大學也非名校，只因畢業進了中國央行，由小科長做到了大型金融國企董事長。他一路經歷很快被人忘掉，能被載入史冊的只是他有二奶情人過百，可以叫家的地方過百，最誇張的說法，是除了香港有對雙胞胎，在廣東珠海有個小區，說是他實施規模化管理，進小區處處有小孩叫爸爸。

當然，最令人難忘的是他被抓後抄家，在幾處豪宅中搜出高3立方公尺、重3公噸的外幣，折合人民幣2.7億元，打破了國家發改委官員魏鵬遠家藏人民幣2.3億元的紀錄。

但說這些意思不大，中國經濟圈特別是金融圈中人，什麼錢沒有見過，所以不談錢只論事，這事就是賴小民因何被殺。按目前的一審判決，賴小民是重婚罪判刑一年、貪汙罪判刑11年，而受賄罪是受賄人民幣18億元判處死刑。

中國每年都有因不同罪行被判處死刑，但中共領導幹部被判處死刑的，在中共18大以後只有一例，那是2017年，內蒙古前公安廳長、前政協副主席趙黎平，但他主罪不是受賄而是槍殺情婦，判下故意殺人罪。

於是賴小民一審判處死刑後，出現爭議和猜疑，因何要打破「一般不殺」的規則呢，雖然有多則官媒有多篇文章交待殺機何在，但一看都知道是官樣文章，在經濟圈特別是金融圈，則有更多有趣的說法。

第一種說法，案中有案，或者直說是經濟案件中有政治。賴小民是2018年被中共中央紀委抓走的，當時中紀委的通報中，有幾句重話，說他「違反政治紀律和政治規矩」，「搞政治投機」。這種涉及政治的指控，有的只可意會，有的就是殺頭的理由。

第二種說法，中國華融長期以來在香港運作，賴小民跟香港很多人、很多事有關，香港這些人這些事不見得方便見光，所以跟政治犯規一樣當殺。不信可去找過去三年間的相關傳聞來讀，會找到一些人名事由。

第三種說法，賴小民案雖然辦了三年，但正撞上最高層要求抓金融「內鬼」之際，其本身已定為第一金融大案，是以要出重手，起到強烈的震懾作用。

這些說法都有影子可捕，但還有一種說法比較不好聽，那說的賴小民一審結果，說他有立功表現，那是他揭發交代了一批人，但他揭發的是下屬。

而以賴小民所處的位置，以及他的交往之廣，據說「關係人」逾百，但極有可能他沒有交待他背靠的大樹。有法界人士說，在一審判決後，還有上訴後的二審，二審之後有最高法院的死刑覆核。是以殺賴不是給民眾吃瓜磕花生，而是給賴看和給賴背後的人看，如賴不是抱著必死之心，有可能最後令人驚魂。

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