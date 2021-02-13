消費沒起色 學者示警：中服務業遠未復甦

廣東深圳公共衛生戰略物資生產儲備基地內，工作人員正在製作防護服等防疫物資。(取材自中新周刊/人民視覺)

中國 疫後經濟快速復甦，但學者示警，中國服務業仍遠未實現真正的復甦，中國在經歷多年從出口和投資 轉向消費的經濟之後，復甦引發了更大範圍的結構性劣化。另外，受疫情 持續影響，各類企業的資產負債將隨時間的推移逐步惡化。

中新周刊刊登倫敦政治經濟學院經濟學教授金刻羽文章指出，此次中國的復甦依然是基於一項大型刺激計畫，並結合病毒控制措施以恢復工作和其他經濟活動，但到目前為止大部分支出都來自公共部門而非私人企業。此外日前發布的資料顯示，中國經濟在新冠疫情之後的反彈主要是由對基礎設施和住房投資帶動的，消費增長卻不見起色，與危機前的趨勢相去甚遠。

文章表示，儘管人們可以安全地回歸生活常態，但服務業仍遠未實現真正的復甦。出於謹慎考慮，人們減少了外出消費且更多地把錢存了起來。這種趨勢不僅不利於中國，對世界其他地方也不利。

文章提到，另外還有至少三個需要關注的因素。首先，儘管中國的出口資料超出預期，但在2021年可能會令人失望。由於中國當前的一部分增長是通過向世界其他地區出口疫情必需產品（如口罩）所帶動的，其正數貿易統計數字反映的並不是全球需求的復甦，而是生產向中國的轉移。一旦全球各地重啟工廠且供應鏈再度開始運行，這一進程就將遭到逆轉。

第二個關注點是在經歷了多年從出口和投資轉向消費的經濟之後，復甦引發了更大範圍的結構性劣化。雖然近年來中國在經濟結構轉向上取得了一些進展，但由於在復甦過程中供應壓過了增長，因此目前的側重點又轉回了投資和貿易方面。

因此中國的宏觀經濟復甦掩蓋了微觀層面的諸多挑戰。2020年第三季度收入增長尚未恢復，家庭可支配收入正在萎縮。農民工用工需求受到的打擊尤為嚴重。

第三個關注因素是逐漸凸顯的各類金融風險，而這一次則是源自實體經濟的。各類企業（尤其是中小型企業）的資產負債將隨時間的推移逐步惡化。2020年上半年企業借貸與儲蓄之間的差距已達到前所未有的水平，超過10萬億元人民幣。

如果現金流長期處於低迷狀態，那麼壞帳風險就將增加，特別是在運輸、旅遊和餐飲業。隨著銀行資產（以及因此導致的貸款組合）質量下降，此類債務將對金融機構構成威脅。