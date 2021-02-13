中加速研發數字貨幣 搶全球制高點

此前有關中國農業銀行內部測試的數字貨幣錢在網上流傳。(取材自微博)

新冠肺炎疫情以來，無現金支付趨勢加快，全球加速研發法定數字貨幣 。清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣組織（IMF）原副總裁朱民表示，加快落實央行 數字貨幣，構建數字化的金融基礎設施，是金融業當前重大挑戰。央行的數字貨幣正在成為全球央行和金融市場競爭的制高點。

香港大公報報導，去年以來，數字人民幣 在中國國內加快推廣。日前，中國央行數字貨幣研究所與銀聯商務簽署戰略合作協議，共同研究數字人民幣試點測試中線上線下支付場景等領域的創新應用，同時，央行正與香港金管局研究使用數字人民幣進行跨境支付的技術測試。

在應用方面，深圳去年10月向市民派發千萬數字人民幣紅包後，蘇州12月也向符合條件的市民發放了2000萬數字人民幣消費紅包，數字人民幣的大面積試點推廣已經為期不遠。

中國央行去年10月發布「中華人民共和國中國人民銀行法（修訂草案徵求意見稿）」規定，人民幣包括實物形式和數字形式。根據中國央行此前的計畫，深圳、蘇州、雄安、成都以及未來冬奧會場景內部封閉試點測試都是需要落地的。目前深圳和蘇州已經率先封測，未來雄安和成都也會陸續跟進，而冬奧會則要根據疫情的發展情況而定。

中國央行行長易綱此前撰文稱，要穩妥推進數字貨幣研發，有序開展可控試點，健全法定數字貨幣法律框架。

中央財經大學法學院教授、金融法研究所所長黃震分析，中國央行的數字人民幣工作已經進展到立法的階段，立法的推進，說明中國希望盡快實現數字貨幣的合法化；下一步，數字人民幣被法律認定之後，就變成了法幣，具有可強制使用的合法性，當然這並不會一步到位去替代所有紙幣和硬幣，很長時間內仍然是個共存的過程；未來，數字人民幣會留下大量經過技術處理的支付足跡，通過支付而沉澱的數據具有巨大的價值，中國已經開始把數據作為重要的生產資料，數字人民幣有助於經濟活動數字化。

除了中國央行加快數字貨幣試點應用，全球迄今至少有36家央行發布了央行數字貨幣計畫。澳洲央行此前宣布與多家銀行合作啟動數字貨幣研究項目，將利用分布式帳本技術（DLT）探索中央銀行數字貨幣（CBDC）的潛在用途和意義。

南韓、泰國等國在2020年內啟動央行數字貨幣試點項目，日本、菲律賓、巴西等國則表示考慮推出法定數字貨幣，相關研究實驗也有望在2021年開啟。