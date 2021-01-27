曾說不買…巴西總統改口 感謝中國疫苗

巴西總統波索納洛25日推特上感謝中國政府迅速批準出口疫苗活性成分。（取材自觀察者網）

先前對中國疫苗 態度反覆、並稱不會購買的巴西總統波索納洛25日連發兩條推特，感謝中國迅速批准出口疫苗活性成分。巴西近期在變種病毒影響下爆發第二波疫情 ，即將到達的疫苗活性成分足夠當地生產約850萬劑科興疫苗。消息傳出，巴西網友紛紛表達感謝，稱「中國是天使」。

大公報報導，巴西的第二波疫情造成醫療系統崩潰，總人口約200萬的馬瑙斯，確診病例近11萬，死亡人數超過4800人。

巴西公衛機構奧斯瓦爾多‧克魯茲基金會專家表示，馬瑙斯醫院內氧氣緊缺，病房對於病人而言已變為「窒息室」，醫護人員不得不通過人工通氣勉強維持病人的生命。

此前一直試圖淡化疫情的總統波索納洛，近期招致各界猛烈抨擊，指其抗疫工作是一場災難，疫苗接種也大幅落後他國。25日，巴西最高法院宣布對衛生部長帕佐耶洛展開調查，確認他是否應為此擔責。

波索納洛同日突然轉變態度，連發兩條推特感謝中國政府：「感謝中國政府的體恤，以及我的部長們的努力。」位於巴西聖保羅的醫療研究機構布坦坦研究所表示，即將到達的科興疫苗活性成分足夠該研究所生產出約850萬劑科興疫苗。

巴西聖保羅一名艾米里奧‧里巴斯研究所護士，拿著裝有中國科興生物研發的新冠疫苗的注射器，準備注射給疫苗試驗志願者。（路透）

環球時報報導，在波索納洛發表推文後，中國駐巴西大使楊萬明表態稱，中國正與巴西一同抗擊新冠疫情，團結是抗擊疫情的正確方式。

波索納洛感謝中國的推文引發巴西網友的強烈關注。不少網友紛紛表達感謝，有網友稱「中國政府的體恤讓你想哭」，「世界和平，（他們是）天使，總是充滿人道關懷。」還有網友說如果不是中國政府，巴西在新冠肺炎疫情開始時就不會有個人防護設備，現在也不會有部分疫苗。

巴西是全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家之一，該國累計確診病例超過887萬例，累計死亡超過21.7萬人。目前第二波疫情來勢洶洶，但目前該國接種疫苗的人卻很少。