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喊話拜登? 中國外交「三號人物」楊潔篪下周談中美關係

記者羅印冲／綜合報導
中共中央政治局委員楊潔篪將於下周對美發表視訊談話。(新華社資料照片)
中共中央政治局委員楊潔篪將於下周對美發表視訊談話。(新華社資料照片)

美中關係全國委員會25日宣布，中國外交「三號人物」、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，將在2月1日就中美關係的現狀和前景發表視訊講話。數日前曾傳出北京有意派他來美進行高層對談，但遭中方否認。如今楊潔篪將透過視訊發言，被視為北京將向剛上任的拜登政府喊話，釋出有關美中關係發展等重要訊號。

美國非營利組織美中關係全國委員會（NCUSCR）25日在官網公布，楊潔篪將在美東時間2月1日晚上8時，就中美關係的現狀和前景發表視訊講話。

中國的英文官媒中國日報26日在官方微博轉發上述消息，間接證實安排。

美中關係全國委員會表示，這是拜登就任美國總統以來，楊潔篪對美國觀眾的首次講話。在楊談話之前，美中關係全國委員會董事會新任主席、美國前財政部長路傑克將致歡迎詞。

這項消息發布前兩天，華爾街日報曾披露，中國國家主席習近平去年祝賀拜登勝選後不久，中方即透過駐美大使崔天凱信函，透過管道表達有意派出楊潔篪等人組成的使團，來華府與拜登團隊進行高層會談，並推進雙方領導人的「拜習」峰會。但消息曝光後，中國駐美大使館立即透過官網發文否認，宣稱有關報導與事實不符。

中國駐美大使館當時並強調，一個好的中美關係，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待；希望美方與中方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。

之後，港媒香港01發文分析稱，從現時政治局勢，北京派楊潔篪訪美機率很低。認為拜登對中政策尚不夠清晰，北京不會貿然出手；其次，楊潔篪在中國外交團隊中是「第三號人物」（僅次習和李），一旦接觸失敗，中美關係改善的迴旋餘地很小。

針對中美關係，環時26日社評稱，中方已形成很強的適應和承受力，如果華盛頓不著急調整，「我們有什麼可急的？」川普路線之魂就是魯莽地推動與中國戰略對抗，拜登政府要把美國帶向新路，但如果只做表層的項目調整，不觸動美國的戰略思維，那將是捨本求末。如果看不到中國維護本國根本利益的堅定決心和能力，那麼美國新政府就有重蹈川普政府戰略錯誤的危險。

白宮發言人莎奇25日表示，美國總統拜登將以戰略耐心處理美中關係。圖為2012年時...
白宮發言人莎奇25日表示，美國總統拜登將以戰略耐心處理美中關係。圖為2012年時任副總統的拜登（右）在加州接待當時擔任中國國家副主席的習近平（左）。（新華社資料照片)

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