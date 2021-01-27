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拜習尚未連線…習近平與多國元首通話

特派記者陳言喬／北京27日電
中國國家主席習近平。（取材自新華網）
中國國家主席習近平。（取材自新華網）

美國新任總統拜登上台後，積極與各國元首互動，亟欲突破川普時代的「小圈子」，但至今仍未與中國國家主席習近平對話。而習近平拚外交腳步不停歇，25日在「達沃斯議程」倡導多邊主義暗批美國後，幾天內與四個國家元首、政黨領袖，一個國際組織主席通電話，著手推動雙邊經貿合作發展。

新華社報導，習近平1月26日晚與南韓總統文在寅通電話。他強調，中韓互為重要合作夥伴。去年兩國貿易逆勢增長，印證了中韓合作的互補性和巨大潛力。

習近平希望雙方要加快完成中韓自由貿易協定（FTA）第二階段談判，推動「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）早日生效和中日韓自由貿易區建設加速進行。中方願與韓方就國際事務加強協調，共同致力於維護多邊主義和自由貿易。

文在寅表示，韓方願同中方密切交流，深化國民友誼，繼續推進抗疫、經貿、文化、教育等各領域合作。韓方讚賞中方在應對全球氣候變化問題上發揮的領導力，願同中方就氣候變化、可持續發展等問題保持溝通協調。

26日晚習近平與白俄羅斯總統盧卡申科通電話。他說，中白兩國雙方要推動共建一帶一路合作高品質發展，推進中白工業園建設，在抗疫、經貿、教育、科技、文化、地方等領域開展更多合作。

稍早在21日，習近平與老撾（寮國）人民革命黨中央總書記通倫通電話，習近平25日與多米尼克總理斯凱里特通電話。他說，中方將繼續大力支持多方抗疫，向包括多米尼克在內的發展中國家提供幫助和支持，努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品。

1月25日晚，習近平還與國際奧委會主席巴赫通電話。習近平向巴赫介紹中國抗擊新冠肺炎和經濟復甦的情況，以及2022年舉辦北京冬奧場館的建設進度，表示中國一定會做好全面準備，確保北京冬奧會取得圓滿成功。

習近平 中國 美國

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