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美強調「戰略耐心」 學者：凸顯北京心急

記者張加、陳言喬／綜合報導
白宮新聞發言人莎奇表示，拜登將以「戰略耐心」處理美中關係。(路透)
白宮新聞發言人莎奇表示，拜登將以「戰略耐心」處理美中關係。(路透)

拜登政府稱將以「戰略耐心」處理美中關係，令人想起歐巴馬政府對北韓的「戰略耐心」；但學者認為，美國新政府上任後，北京各方面表現有些急，拜登政府此時談耐心，某種程度可能是在回應北京：美國不急。中國外交部昨日則回應表示，希望拜登政府吸取川普政府對華錯誤政策教訓，客觀理性地看待中美關係。

白宮發言人莎奇25日在例行記者會上，被問及拜登政府對中政策相關問題時，不只一次提到耐心，表示拜登政府將與兩黨、國際盟友與夥伴共同商議，檢視並評估與中關係。

相較前朝，川普處理外交事務顯然缺乏耐心，包括曾任川普政府國安顧問的波頓都表示，川普對中國政策傾向即興演出，戰略性不夠，期許拜登政府對美中關係進行戰略思考，不要回到歐巴馬時代對中溫和路線。

不少外交圈人士指出，拜登團隊的反應與發言，顯示拜登已認知到中國對美構成的挑戰以及雙邊關係改變，預期拜登不會對北京軟化。

政治大學名譽教授丁樹範指出，拜登對中政策可說是歐巴馬與川普綜合版，一方面不放棄與中國合作，另一方面著重加強自身實力、競爭力，也會延續某些制裁。

對於白宮發言人稱將以戰略耐心處理美中關係，丁樹範表示，應代表先維持現狀，不急著採取行動或打交道，待與盟友協商後再說。

美國白宮發言人表示，美中正展開激烈競爭，拜登總統將用「耐心」處理和中方的關係。中國外交部發言人趙立堅26日回應，希望美國新政府能吸取川普政府對華錯誤政策的教訓。

趙立堅26日在外交部例行記者會上表示，過去幾年川普政府犯下方向性錯誤，將中國視為戰略性競爭對手，甚至是威脅，因此採取了一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤行徑，導致中美關係出現兩國建交以來的異常嚴峻局面，不符合兩國人民根本利益。

他強調，中美兩國合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。

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