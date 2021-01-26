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習近平倡多邊主義 暗批美搞「小圈子」

記者陳言喬、戴瑞芬／綜合報導
中國國家主席習近平以視訊方式出席世界經濟論壇「達沃斯議程」，致詞數度暗批美國。（新華社）
中國國家主席習近平以視訊方式出席世界經濟論壇「達沃斯議程」，致詞數度暗批美國。（新華社）

中國國家主席習近平25日在世界經濟論壇「達沃斯議程」對話致詞表明反對貿易戰、科技戰和脫鉤態度。習指出，解決問題的出路是維護和踐行多邊主義。「在國際上搞小圈子，新冷戰，排斥、威脅、恐嚇他人，搞脫鉤、斷供、制裁，只能把世界推向分裂甚至對抗」。

來源：YouTube

習近平在篇幅超過4000字的致詞中，數度暗批美國帶頭抵制中國，搞單邊主義，向拜登新政府喊話意味濃厚。

習近平25日以視訊參加世界經濟論壇（WEF）達沃斯對話會議，強調中國將更加積極地參與全球經濟治理，繼續實施互利共贏的開放戰略，促進貿易和投資自由化便利化，維護全球產業鏈供應鏈順暢穩定，推進共建「一帶一路」，發揮超大市場優勢和內需潛力。

習近平在致詞中多次提到世界要走多邊主義，才能共創雙贏。他提出解決好這個時代面臨的四大課題。第一，加強宏觀經濟政策協調。共同推動世界經濟強勁、可持續、平衡、包容增長。第二，摒棄意識形態偏見，共同走和平共處、互利共贏之路。第三，克服發達國家和發展中國家發展鴻溝，共同推動各國發展繁榮。第四，攜手應對全球性挑戰。

習數度暗批美國，他說，「反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大，誰說了算，也不能以多邊主義之名行單邊主義之實」。「無論是搞冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰最終將損害各國利益，犧牲人民福祉」。「不搞唯我獨尊，不能由一個或幾個國家來發號施令」。

他還意有所指強調，「科技成果應該造福全人類，而不應該成為限制、遏制其他國家發展的手段」。

習近平表示，多邊主義的要義就是國際上的事要由大家共同商量著辦。要建設開放型世界經濟，維護多邊貿易體制。不搞歧視性排他性標準，不搞割裂貿易投資技術的高牆壁壘。「一個分裂的世界無法應對人類面臨的共同挑戰，對抗將把人類引入死胡同」。

習近平提出幾點呼籲，要鞏固20國集團作為全球經濟治理主要平台的地位；要堅持以國際法則為基礎；要堅持通過制度和規則來協調規範各國關係；要協商合作、尊重和包容差異，不干涉別國內政；要通過協商對話解決分歧。

習近平說，中國將繼續參與國際抗疫合作，向疫情能力薄弱的國家和地區提供力所能及的幫助。他最後強調，任何以鄰為壑的做法、任何單打獨鬥的思路、任何孤芳自賞的傲慢最終都必然歸於失敗。

習近平 中國 美國

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