白宮：拜登將以戰略耐心 處理美中雙邊關係

美國 白宮發言人莎奇（Jen Psaki）25日表示，美中正處於激烈競爭狀態，北京正在多方面挑戰美國安全、繁榮與價值，美國總統拜登 將以戰略耐心（strategic patience）處理此事，也會在未來幾周內，與兩黨國會、國際盟友和夥伴共同商議。

莎奇25日舉行每日簡報時，記者聚焦中國 議題，詢問拜登政府的對中態度；莎奇表示，中國的行動傷害美國勞工、弱化美國頂尖科技發展、威脅盟友和美國在國際組織的影響力。

莎奇說，中國過去幾年來對內日益威權，對外日益獨斷，北京現正挑戰美國安全繁榮和價值，在很多方面，美國需要有新作法來因應。

中共總書記習近平25日在世界經濟論壇達沃斯對話會議表示，反對貿易戰、科技戰和脫鉤態度；世界要走多邊主義才能共創雙贏。習近平也在會中提到國際合作應對全球挑戰。

莎奇表示，習近平的呼籲不會改變拜登政府對中國的戰略作法。

莎奇表示，「我們打算以一些戰略耐心處理此事，白宮將在未來幾周內和兩黨國會、國際盟友與夥伴共同商議。」

拜登上任後簽發許多行政命令，推翻前朝政策；對於前總統川普任內對中國採取諸多強硬的限制措施，莎奇並未透露有改變的作法。

華為已被美國商務部列入出口管制的「實體清單」約兩年時間，被問到拜登是否會持續對華為實施嚴格限制，莎奇表示，這也是美中競爭的重點，中國的工業間諜活動、智慧財產權竊盜，和強迫技轉等行為仍值得關注。

莎奇說，美國需要加強防範，包括確保中國為其不公平且違法的行為而負責，確保美國技術不被用於中國的軍力擴建。

莎奇表示，拜登堅定承諾中國公司不得濫用美國資料，美國需要全面的戰略，更系統性的作法，以解決廣泛的問題，目前政府正在針對這些面向進行檢視，將仔細檢視，保護美國的資料與頂尖技術。

有關美國將中國公司退市、對中國商品施加關稅，和抖音禁令等問題，莎奇說，拜登團隊將就以耐心處理對中國的問題，檢視現行政策，目前沒有進度可以報告。

莎奇表示，對中關係上，拜登將會採取多邊做法與中國交往，包括現行關稅，拜登會確保美國採取的任何步驟都是與盟國、夥伴和國會兩黨議員協調過，對於關稅政策目前沒有更新說法可提供。總統承諾將阻止中國在很多方面的違法行為，

至於抖音禁令，莎奇說，等她和國安團隊討論過後，會再對外報告。