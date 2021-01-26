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求和？澳洲貿易部長致函北京 環時批演戲

中國新聞組／北京26日電
澳洲聯邦貿易部長丹特漢試圖重新建立澳中溝通渠道。（取材自ABC）
澳洲聯邦貿易部長丹特漢試圖重新建立澳中溝通渠道。（取材自ABC）

澳洲廣播公司（ABC）中文網報導，澳洲聯邦貿易部長丹特漢（DanTehan）致信中國新任命的商務部長，試圖重新建立溝通渠道，並說服北京方面停止對澳洲日益加劇的貿易懲罰性行動。但中國學者向環球時報表示，澳方此舉可能是單方面出於經濟利益考慮，「演戲給國內外看，爭取輿論支持」。

中澳緊張關係持續，北京方面以毀滅性的關稅打擊澳洲的葡萄酒和大麥產業，並阻止或推遲澳洲的一些龍蝦、牛肉等出口。由於中方實施的一項非正式禁令，大約60艘裝載澳洲焦煤的船隻仍滯留中國海域。

據報導，澳洲前貿易部長西蒙伯明翰（Simon Birmingham）和其他幾名政府部長曾多次試圖聯繫中方部長，但都沒能得到對方的回應。

報導指出，去年12月接任澳洲貿易與投資部長的特漢表示，他向中國新任命的商務部長王文濤致函，希望他的履新能夠為打破當前僵局創造機遇。「我希望在中國任命新部長之際，同時我也擔任了新的職位，我們將能夠讓兩國關係的對話重啟。」

他並稱，「我非常希望與王部長開始對話，但我很樂意耐心等待答覆，然後看看可以採取什麼形式進行對話。」「我們希望這個問題盡快得到解決」。

報導提到，特漢沒有透露他是否向中國新商務部長施壓要求停止封鎖澳洲商品，只是說這是一封「詳細的信，表明了澳方在許多問題上與中國接觸的強烈意願」。

但他強調，聯邦政府希望北京立即解除煤炭禁令，並指出，在船舶運營商和煤炭供應商試圖尋找新買家的同時，數十艘貨船的船員仍被困在中國海域。「我們已經盡可能向中國政府表明，我們希望這個問題盡快得到解決，不僅是因為商業安排，同樣重要甚至更重要的是為了那些船上的船員的福祉。」

中共黨媒人民日報旗下環球網報導，山東聊城大學太平洋島國研究中心首席研究員于鐳表示，新上任的澳洲貿易部長之所以有上述舉動，首先是想在政治上爭取主動，在世界輿論場爭取話語主動權；第二，向澳國內展示出為相關從業者爭取福祉的姿態，然後把責任推給中國，「這可能是在演戲給國內外看，爭取輿論支持。」　

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