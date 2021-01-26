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中印邊界再衝突 解放軍20人傷？ 環時稱印媒編造

特派記者陳言喬／北京26日電
巡邏中印邊界高原雪地的解放軍部隊。（取材自軍報）
巡邏中印邊界高原雪地的解放軍部隊。（取材自軍報）

印度媒體報導對峙已逾大半年的中印邊境部隊，雙方再發生肢體衝突，且稱至少20名中方士兵受傷。但中國環球時報總編輯胡錫進不久在其微博上表示，印媒編造新聞細節，這報導基本是假的。

「印度時報」2021年1月25日報導稱，多名消息人士透露，印度和中國解放軍1月22日在邊界錫金段的納庫拉( Naku La)地區發生衝突，雙方都有人員受傷。還有其他印媒稱，印軍受傷4人，中方受傷至少20人，目前局勢得到控制。

胡錫進稱，印媒編大消息。據他初步瞭解，印媒報導基本是假的。中國解放軍前線的巡邏日誌沒有相關紀錄。而且最近幾天雙方軍隊高層的關注焦點是第九輪軍長級會談，並非發生了新的邊境衝突。雙方肯定沒有發生印媒所說的那種規模的衝突，兩國前沿部隊時有小摩擦，但如果有出現傷亡的摩擦，不可能在中方的巡邏日誌上都沒有反映。

胡錫進說，可以斷定，印媒所說的情況是編造的，而且他們編得很出圈。印媒正滾動發布各種對印方有利的資訊。印媒稱中方受傷至少20人，他們做夢吧？印媒經常沒有底線，編造新聞細節。對印媒要小心。

「印度時報」2021年1月25日報導稱，納庫拉是2020年5月初中國和印度最初對峙的地點之一，其他對峙地點還有班公湖( Pangong Tso)、加勒萬河谷(Galwan Valley)、高格拉(Bogra)地區以及溫泉(Hot Springs)地區。

印度亞洲國際新聞台(AN)1月25日也援引消息人士的話稱，印度和中國解放軍上周在邊界錫金段的納庫拉地區發生了肢體衝突，兩邊都有士兵受傷。

自2020年5月初以來，中印軍隊一直在邊境地區對時。6月15日，兩軍在加勒萬河谷發生衝突，並罕見導致重大人員傷亡。隨後對峙持續，班公湖局勢是對峙僵局的最大難題，雙方分別占領了班公湖南岸和北岸的一些關鍵地區。

印度 中國 邊境

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