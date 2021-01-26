塞爾維亞總統：中國疫苗全球最好 價格…拒透露

塞爾維亞總統武契奇當地時間24日上午做客塞爾維亞第一電視台（TV Prva）「第一天清晨」（Jutro na prvoj）節目，接受了一個小時的採訪。受訪時，武契奇直言不諱：中國疫苗 的質量是所有疫苗中最好的，但是價格也最貴。不過因為他直接給中國領導人寫了信，且塞爾維亞政府直接從中方採購，「沒有中間商賺差價」，所以拿到了一個「比國際價格低得多」的價格。

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觀察者網報導，武契奇說：「我讀了世界各國（關於疫苗）的報告，我讀到中國疫苗是最好的。」他強調，「但其他的疫苗也非常棒。」「俄羅斯疫苗也很好。」

「報告裡讓我生氣的是，某些西方國家訂購了七倍於他們人口的疫苗，就像他們想給國家的貓貓狗狗都接種似的，留給我們的已經沒有了。」武契奇說到這裡，語氣明顯有些生氣。

據報導，武契奇感嘆，「當下，搞到疫苗比搞到核武器還難。」、「我們是世界上第三個從中國接收疫苗的國家。我們會訂購更多，盡快送達國內。」

「幾個月前，我直接給中國領導人寫信，請求他給疫苗『打個折』。」武契奇表示，「我們採購中國疫苗的價格，比其國際價格低得多。」

「所以中國疫苗到底多少錢？」主持人提問。「中國疫苗……」武契奇把頭轉過去，做出「天機不可洩露」的微笑表情，「不要問我中國疫苗的事情，我是不會告訴你價格的。」隨後他補充道，塞爾維亞直接從中國進口疫苗，「沒有中間商」，但不能提供價格信息。

不過武契奇稱，中國疫苗就價格來說是最貴的，但運輸最方便。然而，現在問題是注射器和針頭，「這兩樣東西全世界都緊缺。」

報導說，儘管塞爾維亞採購中、俄、美研發的多款疫苗，但武契奇在採訪中重申，他將接種的是中國的疫苗。

首批來自中國的100萬劑新冠疫苗1月16日運抵塞爾維亞貝爾格萊德。當天，武契奇冒著寒風，親赴機場 等候迎接，感謝中國對塞爾維亞抗疫的支持。