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找碴? 拜登氣候新政槓上中國 中網民：過招不能示弱

中國新聞組／北京25日電
中國國家主席習近平宣布，要在2060年實現碳中和，但中國目前仍然是燃煤大國。(示意圖，取材自pexels.com)
中國國家主席習近平宣布，要在2060年實現碳中和，但中國目前仍然是燃煤大國。(示意圖，取材自pexels.com)

白宮國家氣候顧問吉娜．麥卡錫23日表示，美國總統拜登政府本周將公布更多解決氣候變遷政策，並敦促中國訂立更嚴格的溫室氣體排放目標。對此，中媒稱這是拜登政府「剛重返『巴黎協定』就『找茬』中國」，但中國不怕找碴。網民則認為中國這次絕不能向拜登政府低頭，「第一回合過招，絕不能示弱」。

麥卡錫在全美市長會議虛擬會議上並未透露新政府將發布哪些政策，但根據路透看到的備忘錄，拜登27日將公布第二波行政命令以對抗國內的氣候變化。拜登20日就任後隨即重新加入2015年的巴黎氣候協定，推翻了前總統川普的政策。

拜登的氣候特使柯瑞說，世界最大溫室氣體排放國中國最近的氣候問題承諾「還不夠好」。去年9月中國國家主席習近平設定目標，要在2060年實現碳中和，這比大多數國家支持的2050年目標晚了十年，習近平並承諾更富野心的短期排放目標。

在2015年擔任歐巴馬政府國務卿的柯瑞，協助讓中國坐上巴黎聯合國氣候會議談判桌。柯瑞並說，全球第二大排放國的美國須比2050年前達成零碳排放目標做得更好。拜登政府必須說服美國人，遏制氣候變遷「可能是全球歷史上最大的經濟轉型」。

對於這項消息，中國媒體觀察者網報導說，美國才剛重返「巴黎協定」，拜登政府就開始炒作起中國話題，要求中國強化減排目標，這是拜登政府在「找茬」中國的氣候目標；事實上，中國一直都是應對國內外氣候問題的積極倡導者及引領者，並在推動上取得顯著成效，這部分美媒和外媒也有諸多報導。

報導並說，柯瑞去年10月曾在紐約時報刊文，呼籲中美兩國放下分歧，在氣候變化領域進行合作，當時柯瑞認為中國正成為國內外應對氣候變化問題的積極倡導者，能夠在南極保護上發揮更大作用。如今柯瑞卻稱中國的氣候應對承諾還「不夠好」，實在諷刺。

早在拜登宣布重返巴黎協定前，中國網路上就出現「要提防拜登從氣候問題入手對付中國」的討論，有網民說，如今果真印證拜登對中國出招了。網民說，中國在氣候應對上已提出積極承諾，美國「不夠好」的指控不實，中國這次若向拜登政府低頭就是「示弱」；並稱美國此舉目的是要讓中國去工業化，進而影響中國經濟，中國應強硬回擊，絕不能中計。

美國總統拜登本周將發表新氣候政策，並要求中國更加努力解決氣候變遷問題。（美聯社）
美國總統拜登本周將發表新氣候政策，並要求中國更加努力解決氣候變遷問題。（美聯社）

中國 拜登 柯瑞

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