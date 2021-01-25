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中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中國新聞組／北京25日電
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

一張中美警察下跪對比的照片，昨天刷屏了國內外網路及社交媒體。照片的一邊是去年跪下壓制黑人佛洛伊德致死的美國警察沙文，另一邊是22日在雲南昆明劫持人質案件中，跪求劫匪讓自己替換孩子做人質的中國民警。照片讓無數網民落淚並留言「一個為了拯救生命，一個為了奪走生命」，對比真的強烈。

來源：YouTube

一張中美警察下跪對比的照片，24日刷屏了國內外網路及社交媒體。（取材自觀察者網）
一張中美警察下跪對比的照片，24日刷屏了國內外網路及社交媒體。（取材自觀察者網）

綜合報導，這張中英文的「中美警察對比」圖，名為「跪下的警察」（Police on their knees），昨天在國內外網路及社交媒體引發熱烈討論及大量轉傳。中央政法委網站中國長安網也配文「中國警察VS美國警察」、「同樣的姿勢，不同的國家」指出，照片中向劫匪下跪男子的中國民警，讓許多人聯想到去年5月，美國黑人男子佛洛伊德被白人警察沙文「跪殺」致死的事件。

22日，雲南昆明發生一起劫持人質案件。劫匪在雲南師範大學實驗中學校門外持刀傷人並劫持人質，造成一死七傷，最後被特警當場擊斃。現場視頻中，一名男子跪著向嫌犯喊話，希望替換孩子成為人質，為了證明身上沒有攜帶武器，他還在現場脫了衣服。

網民當時普遍猜測這名男子是孩子父親，但據天目新聞報導，被挾持孩子的表姐說，這名下跪的男子其實是民警。民警下跪後，被劫持的孩子冷靜的向這名警察擺擺手說「不要過來」。現場還有一名一度被認為是談判專家的雲南當地女記者，她在現場與劫匪聊天緩和對方情緒。

這張警察下跪的背影照，讓許多人感動不已。有網民聯想到另一個「下跪的警察」，製成「中美跪下的警察」對比圖稱，另外這位美國警察不是為了挽救生命，而是奪走了生命。這張對比圖迅速引發全網共鳴，網民紛紛說，「為了人質，中國民警連生命都不在乎了」、「中國民警是真正為人民服務的警察」；也有網民認為這種比較不妥：「不能拿我們最好的警察和他們最壞的比」。

這起劫持案件的諸多感人細節也隨之被報導，例如被劫持的孩子全程理智地和劫匪談判，還告訴劫匪「人質死了，你就沒有跟警察提條件的資格了」；去世的學生受害時還呼喊著讓身邊的同學快跑…中央政法委長安劍發文說，「英雄不只是警察，這是一個全員英雄的故事」，映照的是中國社會發自內心純真和善良的偉大。

一張中美警察下跪對比的照片，24日刷屏了國內外網路及社交媒體。（取材自觀察者網）
一張中美警察下跪對比的照片，24日刷屏了國內外網路及社交媒體。（取材自觀察者網）

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