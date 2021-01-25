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觀察站／中美新關係 非戰成主流

香港特派員 李春

中國經濟界對2021年有很多展望和預測，其中持續有熱度的，是一位首席經濟學家管清友的預測，說今年「中國面臨的最大灰犀牛仍然來自美國」。

然而管清友說了那句話後好長時間不解釋，直到進入2021年半個月之際，才在一篇長文中有那麼一段，說全球最大的不確定性美國大選基本塵埃落定，拜登新政府宣誓就職，中美關係也將進入新階段。

他稱這新階段有三個關鍵詞，即合作、競爭和對抗。具體解釋這三個關鍵詞的關鍵狀態，說合作是中美雙方暫時擱置爭議，開啟新一輪談判取消加徵關稅，並在疫情防控、氣候變化應對等非核心技術領域展開合作；說競爭是說美國已將中國視為最大的競爭對手，雙方關係很難有明顯改善，美國遏制中國的戰略大方向不會變；說對抗是相信美國新政府會聯合盟友對抗中國，重塑美國領導力。

所謂灰犀牛，被指比喻大概率且影響巨大的潛在危機，因為您看著那又笨又鈍的牠，不以為意，然其狂奔而至又是毀滅性的。看來這管清友堅持他的灰犀牛預測，卻再未道出危險何在，說不出那頭灰犀牛有什麼理由會狂奔而至。

自美國大選以來，中國各界都有因之而「撕裂」，就經濟學家們來說，除了有挺川普有愛拜登的「撕裂」，還有選後對中美關係前景預測的「撕裂」。不過，意見分歧都在圈子中的私下討論，公開出來講話的都是非戰主義，即認定中美打不起來了，包括貿易戰。

管清友的灰犀牛預測曾引起很多人有興趣，他後來的三個關鍵詞詮釋不再有人關注，引起討論的是另一位經濟學家的論點，那是身任中國世界經濟學會會長的余永定。

前些天中國金融四十人論壇（CF40）與美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）聯合舉辦第九屆CF40-PIIE中美經濟學家學術交流會，題目設定為新形勢下中美經濟金融關係，所以算是中美經濟學家的一次新對話，而會後主傳著余永定的長篇講稿。

余永定做為老牌智囊，那講話不像是跟美方經濟學家交流，而是直接向拜登政府喊話，核心內容是三點，即希望拜登政府能夠扭轉川普政府的政策走向、實現中美貿易關係正常化、在一定時間內取消雙方的所有附加關稅。其中最重要的一句喊話，是說要達成可持續的貿易協定，前提必須是中美應為競爭對手，而非敵人。這都有點像是中國外交部發言人了。

其實與余永定同場發言的，還有北京大學國家發展研究院教授盧鋒，他的發言跟余有些不同調，比如預測隨著庫爾特·坎貝爾和凱瑟琳·戴分別被任命為白宮印太事務協調員和美國貿易代表，說明兩國關係可能將面臨更複雜的博弈，但又說中國有理由將美國權力轉移看作一個為中美關係帶來正面改變的契機。

在經濟學者之外，其實還有一份重要的預測報告，那來自中國科學院預測科學研究中心的GDP預測課題組。這個課題組主力圍繞經濟成長的大勢分析，所以談到中美關係，有這麼幾句話：總統的更換不會改變華盛頓對華政策的總體方向，無論誰入主白宮，美國都將對中國採取遏制和打壓政策，特別是在關鍵核心科技領域，這是美國兩黨共識；二是短期來看中美關係或將有所緩和，但長期來看，其遏制中國發展的戰略是不會改變的；三是中美關係全面惡化可能性較低，今年中美關係在短期內將有所緩和或改善。

中國 美國 拜登

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