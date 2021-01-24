華為5G布局巴西 聘前總統當顧問

華為聘請巴西前總統特梅爾（Michel Temer）擔任顧問，以確保該公司業務能夠在巴西當地市場保持持久性地運營。圖為英國倫敦華為5G創新體驗中心，一人持手機測試5G速度。（新華社資料照片）

華為5G 在全球力拚突破禁令，在巴西，華為傳出已經聘請巴西前總統特梅爾（Michel Temer）擔任顧問，以確保該公司業務能夠在巴西當地市場保持持久性地運營。

網易科技23日報導，巴西國內下一代5G無線網絡頻譜的競標時間一度因新冠疫情延後，目前預定將在2021年初進行。

華為發布的一份簡短聲明，已經確認該公司聘請特梅爾擔任顧問。特梅爾也是巴西憲法法律學教授兼律師。該聲明指出，華為「致力於與所有利益相關者保持透明」。

被華為聘用的特梅爾，將會對華為在巴西開拓5G業務提供法律諮詢。媒體報導認為，特梅爾與巴西現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的親近關係，以及其在巴西國會的人脈，對華為來說特別有價值。巴西國家電信監管局（Anatel）主席職位的任命由國會負責，Anatel現任主席莫賴斯（Leonardo Euler de Morais）任期將在今年11月結束。

受到美國前總統川普 （Donald Trump）的影響，波索納洛曾傾向禁止華為5G在巴西發展。但隨著川普下台，日前有傳聞稱波索納洛放棄禁止華為5G參加競標。

特梅爾曾在2019年被控賄賂和洗錢等罪，但最後法院宣判無罪。