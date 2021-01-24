北京學者：中國應警惕美國聯合盟友實施供應鏈包圍

拜登(左)剛進白宮兩小時，就以回憶形式提起中國領導人。圖為習近平2011年在北京為到訪的拜登舉行歡迎儀式。（新華社資料照片）

面對美國 總統拜登 上台後的中美關係走向，中國 人民大學國際關係學院教授李巍指出，應警惕美國可能聯合盟友對中國實施供應鏈包圍，甚至將供應鏈合作充實到具軍事色彩的美日印澳四邊對話，進而締造一個全方位的亞太安全盟友和經濟夥伴網絡。另外，外媒報導，拜登剛進白宮兩小時，就提起中國領導人。

新京報報導，李巍認為，拜登上任的前半年，經濟政策將主要聚焦在三個方面，一是通過宏觀經濟政策助推美國經濟的疫後復甦；二是通過科技產業政策捍衛美國的技術領先地位；三是採取綠色新政應對氣候變化。

李巍表示，在這種情況下，美國主動採取大規模對華「金融戰」的可能性較低。因此，中美金融關係在2021年會維持相對穩定的狀態。

李巍預期，未來拜登政府有可能採用供應鏈排除手段，保證關鍵產品供應鏈由美國和盟友提供，跨國供應鏈特別是高科技產業供應鏈要建立在盟友的範圍內，減少對中國的依賴。目前拜登最為關心的是醫療領域供應鏈的安全問題，疫情結束後，還會進一步延續到電氣、人工智能、5G和量子計算等方面。

他強調，中國最應該警惕的是，美國可能聯合盟友對中國實施供應鏈包圍。例如，建立一個供應鏈體系，將中國排除在美國和盟友領導下的供應鏈之外。

他強調，美國若將供應鏈合作充實到具軍事色彩的美日印澳四邊對話並升級，納入越南、新加坡、南韓等經濟、安全和意識形態夥伴，締造一個全方位的亞太安全盟友和經濟夥伴網絡，這種局面是中國最需要防範的。

另包括觀察者網等中國媒體昨天都轉載一則CNN「剛進白宮兩小時，拜登就回憶起他與外國（中國）領導人的親密聚餐」報導稱，拜登就任當天抵達白宮兩個多小時後，在對新政府官員講話時提到多年前與中國領導人在一次私人晚宴上的交談。拜登說，對方當時問他如何定義美國，他的回答是「一個詞來形容：可能性（Possibilities）……我們相信，只要我們下定決心，一切皆有可能」。

CNN指出，拜登提到的這次會面，是2011年他以美國副總統身分訪華時。

南華早報分析認為，拜登以回憶的形式提到了中國領導人，且沒有對雙邊關係發表任何負面評論，這標誌著中美緊張關係在川普執政期間不斷升級後，拜登在對華的語調上出現了轉變。