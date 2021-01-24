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彭博：被美國禁運 委內瑞拉石油偷運中國

中國新聞組／北京24日電

彭博新聞社報導，被美國禁運的數百萬桶委內瑞拉重質原油一直在偷偷的被運往中國

據報導，為了避免被發現和制裁，這種貓捉老鼠的遊戲不僅包括船對船的轉移、空殼公司和被屏蔽的衛星信號，還涉及在石油中「摻雜」化學添加劑，並在文件中更改其名稱，以便將其作為一種完全不同的原油出售，而沒有任何源自委內瑞拉的痕跡。

報導說，查閱的發票和電子郵件顯示，一些交易員想盡一切辦法掩蓋原油的來源並將其運往亞洲，從而使中國的煉油廠成為委內瑞拉遭受重創的石油業的重要生命線。

報導指出，據看到的文件顯示，在委內瑞拉裝船的原油在新加坡海岸進行化學添加劑處理，並重新以新名稱的貨物出現在市場上。總部位於日內瓦的日內瓦瑞士石油貿易公司(Swissoil Trading SA）代表一家墨西哥石油交易商（Libre Abordo SA）進行文件中涉及的交易，該公司於去年6月因購買委內瑞拉原油而受到美國的制裁。

報導說，摻雜並不是違法的，它被用來使石油達到特定的化學規格，以滿足合同義務或清除雜質。然而，隱藏原油的產地和重命名是被禁止的。

報導指出，至少有1130萬桶委內瑞拉石油去年由Swissoil出售並以其他名稱出售到中國的文件。

海關數據表明，這些文件代表的只是冰山一角，其他公司也在從事此類的摻雜和銷售。

報導說，對此，中國商務部和海關總署尚無回應。

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