我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2499萬確診 紐約州破4.2萬死

加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

拜登剛上台 中國東海、南海大練兵 衛星確認美航母進南海

中國新聞組／北京24日電
中國在東海、南海練兵。(視頻截圖)
中國在東海、南海練兵。(視頻截圖)

美國總統拜登剛上台，中國就大秀軍事肌肉，在東海、南海大練兵，多型戰機跨晝夜飛行演練。另外，衛星確認美海軍「羅斯福」號航母已進入南海。

央視軍事報導，東海某海域，孝感艦、泰安艦、株洲艦、三門峽艦組成編隊演練，利用主砲打擊岸上目標。東海另一海域，與西安艦等艦艇進行編隊航行的常州艦，用火箭深彈清除深海「可疑目標」。南海某海域，深圳艦、武漢艦、衡陽艦編隊出動，擊落「來襲導彈」。近日，海軍多個編隊大練兵，火力全開。

據報導，近日，陸軍第79集團軍某陸航旅組織多機型、跨晝夜飛行演練。多型戰機升空，低空航行、目標搜索、交替掩護等多課目連貫進行；嚴寒、側風，飛行員克服不利因素，迎難而上；夜航開始，能見度低，飛行員不斷調整，奮飛夜空。

另據新浪網報導，經衛星圖像確認，美海軍「羅斯福」號航母已於23日上午10時許，經由巴士海峽進入南海活動。

另外，環球網引述俄羅斯衛星網報導，一些外媒分析中國第三艘航母下水時間，俄羅斯軍事專家卡申表示，未來中國第三艘航母列裝解放軍海軍後，意味著中國最終鞏固繼美國之後世界第二號海上強國的地位。

俄媒指出，在第三艘航母服役後，中國海軍將超越其他國家的海上艦隊，其中包括可能出現的歐洲聯合海軍力量。但是俄美認為，在潛艇技術上，俄方將「一如既往掌握優勢」。在俄媒的報導中，中國的第三艘航母將擁有「更先進的能力，和更強大的電力系統」 ，新航母將對亞洲力量平衡產生更大的影響。

環球網報導稱，自去年以來，幾乎每隔幾個月就會有境外媒體炒作「中國正在建造第三艘航母」。在2018年11月29日，中國國防部舉行的例行記者會上，國防部新聞發言人任國強重申表示，對於航母建設發展問題，中國會通盤考慮航母建設需求，來綜合考慮。任國強沿用此前國防部的表態，沒有印證最新一輪對第三艘航母的報導。

中國在東海、南海練兵。(視頻截圖)
中國在東海、南海練兵。(視頻截圖)

中國 國防部 美國

上一則

人行反壟斷盯支付 馬雲是否踩線引關注

下一則

美國學者：中美釋善意 可先重啟雙方領事館

延伸閱讀

拜登上任後首度對談 強生矢言強化英美同盟

拜登上任後首度對談 強生矢言強化英美同盟
拜登策士談美中台：一國兩制已到盡頭 台灣牌問題複雜

拜登策士談美中台：一國兩制已到盡頭 台灣牌問題複雜
不抱幻想！習智囊：拜登或比川普硬

不抱幻想！習智囊：拜登或比川普硬
拜登除舊布新 預示拉丁裔美國人新時代來臨

拜登除舊布新 預示拉丁裔美國人新時代來臨

熱門新聞

中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

2021-01-17 02:30
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
中外交部21日凌晨宣布，對28名川普政府時期官員實施制裁，龐培歐名列其中。(路透)

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

2021-01-21 21:40
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

2021-01-17 01:58
「祖國接你回家」自電影「戰狼」熱播後， 便成常用語。 (Getty Images)

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

2021-01-19 20:51
中國外交部表示將制裁川普任內的國務卿龐培歐等人。(美聯社)

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

2021-01-20 15:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世
19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…

19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…