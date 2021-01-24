拜登剛上台 中國東海、南海大練兵 衛星確認美航母進南海

中國在東海、南海練兵。(視頻截圖)

美國 總統拜登剛上台，中國 就大秀軍事肌肉，在東海、南海大練兵，多型戰機跨晝夜飛行演練。另外，衛星確認美海軍「羅斯福」號航母已進入南海。

央視軍事報導，東海某海域，孝感艦、泰安艦、株洲艦、三門峽艦組成編隊演練，利用主砲打擊岸上目標。東海另一海域，與西安艦等艦艇進行編隊航行的常州艦，用火箭深彈清除深海「可疑目標」。南海某海域，深圳艦、武漢艦、衡陽艦編隊出動，擊落「來襲導彈」。近日，海軍多個編隊大練兵，火力全開。

據報導，近日，陸軍第79集團軍某陸航旅組織多機型、跨晝夜飛行演練。多型戰機升空，低空航行、目標搜索、交替掩護等多課目連貫進行；嚴寒、側風，飛行員克服不利因素，迎難而上；夜航開始，能見度低，飛行員不斷調整，奮飛夜空。

另據新浪網報導，經衛星圖像確認，美海軍「羅斯福」號航母已於23日上午10時許，經由巴士海峽進入南海活動。

另外，環球網引述俄羅斯衛星網報導，一些外媒分析中國第三艘航母下水時間，俄羅斯軍事專家卡申表示，未來中國第三艘航母列裝解放軍海軍後，意味著中國最終鞏固繼美國之後世界第二號海上強國的地位。

俄媒指出，在第三艘航母服役後，中國海軍將超越其他國家的海上艦隊，其中包括可能出現的歐洲聯合海軍力量。但是俄美認為，在潛艇技術上，俄方將「一如既往掌握優勢」。在俄媒的報導中，中國的第三艘航母將擁有「更先進的能力，和更強大的電力系統」 ，新航母將對亞洲力量平衡產生更大的影響。

環球網報導稱，自去年以來，幾乎每隔幾個月就會有境外媒體炒作「中國正在建造第三艘航母」。在2018年11月29日，中國國防部 舉行的例行記者會上，國防部新聞發言人任國強重申表示，對於航母建設發展問題，中國會通盤考慮航母建設需求，來綜合考慮。任國強沿用此前國防部的表態，沒有印證最新一輪對第三艘航母的報導。